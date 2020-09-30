約吃飯被蔣萬安婉拒　柯文哲：不會難過

▲柯文哲出席臺北捷運環狀線北環段及南環段捷運工程招標暨廉政平台說明會。（圖／記者袁茵攝）



記者袁茵／台北報導

台北市議員秦慧珠29日爆出，台北市長柯文哲要請被視為2022年國民黨台北市長候選人的立委蔣萬安吃飯，讓藍白合作議題再度受到討論。面對蔣萬安表達自己這會期很忙，疑似碰到軟釘子，柯文哲30日表示，他並不會難過。

針對被蔣萬安婉拒邀約會不會難過？柯文哲30日出席台北捷運環狀線北環段及南環段捷運工程招標暨廉政平台說明會，他表示，「不會啊！」至於會不會認為蔣萬安是不想吃？柯文哲僅簡短回應，「不是」、「今天發言人沒上班嗎？」

秦慧珠29日受訪時表示，她28日下午詢問柯文哲，何時能夠讓蔣萬安去拜訪他？沒想到對方爽快表示，「我請他吃飯好了！」讓她愣住，以為柯文哲會模模糊糊的回應，想不到這麼直接，還說要請吃飯，還要請民眾黨籍立委蔡壁如去聯絡蔣萬安，時間大約在中秋節後。

秦慧珠說，事後擔心蔡壁如真的去聯繫蔣萬安，會讓蔣萬安搞不太清楚，所以有請助理與蔣萬安辦公室說一聲。後來她與蔣萬安通電話，對方表示因為這會期要擔任召委，立院也有美豬議題，未來要拜會很多相關團隊，所以會很忙，沒有明白表達在此情況下何時能赴約，僅提到這會期會很忙碌。

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