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尷尬表情三部曲！次長夾小英、柯P中間「眼神求救」　變迷因瘋傳

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▲台北市長柯文哲與總統蔡英文握手遭拱手婉拒，經濟部次長陳正祺夾在其中尷尬。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲與總統蔡英文握手遭拱手婉拒，經濟部次長陳正祺夾在2人中間，表情微妙。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰、袁茵／台北報導

台北市長柯文哲29日出席世界台灣商會聯合總會第26屆年會，席間原本要與總統蔡英文握手，不料蔡英文僅以拱手致意，讓場面一度相當尷尬。《ETtoday新聞雲》拍下關鍵一幕，發現夾在中間的經濟部政務次長陳正祺表情微妙，事發前幾秒左看看、右看看，最後看向正前方鏡頭，像是在求救，引發網友熱議。

世界台灣商會聯合總會28、29日在台北圓山飯店舉辦第26屆年會，總統蔡英文、柯文哲及桃園市長鄭文燦一同出席致詞，罕見同框，互動自然備受外界關注。合影結束後，蔡總統準備離去，也逐一向在場嘉賓拱手致意，秉持防疫不接觸原則。

▲▼尷尬表情三部曲！次長夾小英、柯P中間「眼神求救」　變迷因瘋傳。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳正祺露出尷尬又不失禮貌的微笑，表情三部曲在網上瘋傳。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲見狀準備伸出手，夾在柯、蔡之間的陳正祺似乎已有預感，先是瞄了左邊一眼，又看了一下右邊的蔡英文，最後索性將目光投向正前方，始終維持尷尬又不失禮貌的微笑，看起來像在跟媒體求救。捕捉下這一幕的，正是《ETtoday新聞雲》攝影記者，「但拍攝者不救」。

一系列照片曝光後，瞬間成為熱門迷因，在梗圖社團瘋傳，有超過3000次分享，連臉書粉專「肯腦濕的人生相談室」也分享該篇貼文。許多網友看完紛紛笑說，「辣個誰誰誰，快來阻止他呀」、「次長尷尬的笑容」、「次長求生中」、「一定會變迷因」、「光靠眼神就能入圍金馬獎」、「組圖真的有夠好笑」掀起熱議。

▼三部曲清晰版來了！（圖／記者林敬旻攝，下同）

▲世界台灣商會聯合總會年會，柯文哲向蔡英文握手尷尬收手。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲與總統蔡英文握手遭拱手婉拒，經濟部次長陳正祺夾在其中尷尬。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲與總統蔡英文握手遭拱手婉拒，經濟部次長陳正祺夾在其中尷尬。（圖／記者林敬旻攝）

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