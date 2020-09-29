秦慧珠爆：柯文哲要請蔣萬安吃飯　「當著黃珊珊的面⋯」





▲秦慧珠。（資料圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

2022台北市長選舉人選備受外界關注，國民黨立委蔣萬安目前呼聲最高；台北市議會秦慧珠過去曾向台北市長柯文哲提議，可以安排蔣萬安拜會柯文哲，當時得到「可以」的答案。秦慧珠29日表示，她28日與柯文哲座談時，詢問何時能夠安排蔣萬安拜訪？想不到柯文哲爽快地說，要請蔣萬安吃飯，讓他相當訝異。

秦慧珠29日受訪時表示，她28日下午與柯文哲、台北市副市長黃珊珊等人，以及各局處首長開座談會，當時議員只有她一位，在討論市政問題後，她向柯文哲詢問，何時能夠讓蔣萬安去拜訪他？沒想到對方爽快表示，「我請他吃飯好了！」讓她愣住，以為柯文哲會模模糊糊的回應，想不到這麼直接，還說要請吃飯。

秦慧珠轉述，柯文哲隨後表達，要請民眾黨籍立委蔡壁如去聯絡蔣萬安，時間大約在中秋節後。而她也表達要坐陪之意，柯文哲沒有反對，旁邊的黃珊珊也沒說話。

秦慧珠說，事後擔心蔡壁如真的去聯繫蔣萬安，會讓蔣萬安搞不太清楚，所以有請助理與蔣萬安辦公室說一聲。後來她與蔣萬安通電話，對方表示因為這會期要擔任召委，立院也有美豬議題，未來要拜會很多相關團隊，所以會很忙，沒有明白表達在此情況下何時能赴約，僅提到這會期會很忙碌。

被問到是不是蔣萬安給柯文哲軟釘子？秦慧珠認為，不是，這時候拋下很多議題去吃飯，恐怕對雙方都不太好，先以問政優先，加上食安問題為主，對兩人都比較好。

至於黃珊珊當天反應為何？秦慧珠說，沒有特別去看對方的臉上表情，只是她有一點尷尬，想不到柯文哲這麼爽快就說要請蔣萬安吃飯，當時也沒說要帶著黃珊珊，所以她有一點不好意思，後續就看兩人發展。

關於有無國民黨北市議員希望蔣萬安當母雞帶動選情？秦慧珠表示，其實2022還很早，議員部分要拚連任，得看自己政績，包括曾經表態要選台北市長的羅智強也是，沒有人很急著說要出來，「我覺得這部分各自努力，到了明年大環境才集中到誰要出來。」

秦慧珠強調，目前國民黨內部沒有急著藍白合，藍白合目前不是基層最渴望的事情。

最後，關於蔣萬安得知柯文哲要請吃飯有沒有很驚訝？秦慧珠表示，她不知道蔣萬安有沒有驚訝，但是她很驚訝，因為柯文哲這麼小器，結果居然說要請吃飯，對柯文哲的爽快誠意表達肯定。