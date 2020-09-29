　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「我們都是台灣人」柯文哲：故鄉在哪裡　心就在哪裡

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲29日上午出席世界台灣商會聯合總會第26屆年會，他提及新冠肺炎疫情可能會持續2年，感謝世界各地特別回來的台商們，這次克服了很多困擾，才能舉辦台灣商會年會，不過故鄉在哪裡，心就在哪裡，「不管處在哪個地方，我們都是台灣人。」

▲世界台灣商會聯合總會年會，柯文哲向蔡英文握手尷尬收手。（圖／記者林敬旻攝）

▲世界台灣商會聯合總會年會，柯文哲向蔡英文握手，隨後尷尬收手。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

世界台灣商會聯合總會於28日至29日在台北圓山飯店舉辦第26屆年會，總統蔡英文、柯文哲和桃園市長鄭文燦一同出席致詞，三人互動備受外界關注。值得一提的是，在大合照結束後，柯文哲原本要與蔡英文握手，但蔡英文僅拱手不握手，維持防疫社交距離，讓柯文哲有些尷尬。

▲世界台灣商會聯合總會年會，柯文哲向蔡英文握手尷尬收手。（圖／記者林敬旻攝）

此外還發生一絲小插曲，原本現場媒體以為鄭文燦要與柯文哲接受聯訪，然而柯文哲獨自離開，讓鄭文燦以為沒有要聯訪，隨後便也跟著離開，留下一群錯愕的媒體們。

柯文哲致詞時表示，今年因為疫情緣故，很多活動都沒辦法舉辦，這次也克服了很多困難，才能舉辦這場台灣商會年會，尤其是特別感謝從世界各地回來還要被隔離14天的台商們，可以說是排除萬難。

柯文哲說，要去如何思考與疫情共存，台北市政府下半年成立九個專案小組，包括體育、文化、建築、產業到資訊，去跟各個產業舉辦座談會，去思考如何因應所謂的新常態（New Normal），在疫情存在的狀況下，如何跟整個產業並存。對新常態（New Normal）有新的想法之後，整個政府的施政必須針對新常態（New Normal）來應付，在明年2月，台北市政府會發布後疫情時代台北市產業轉型白皮書，來為後疫情時代產業轉型做好準備。

▲台北市長柯文哲出席世界台灣商會聯合總會年會。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲提到，從2015年起，北市政府一樓設立創新創業辦公室，提供一站式的服務，不管是融資、補助、輔導，都有提供服務，在這幾年北市規劃了23處的新創基地，今年會再開辦4個。另外，北市政府2樓也有一個ITO辦公室，國外廠商來台投資，也是提供一站式服務。

柯文哲說，2019年FDI（Foreign direct investment）數據顯示，北市已經占整個台灣75%，因為台北市規則清楚，所以外國廠商喜歡在台北市做生意，不管是新創產業或是國外廠商投資在台北市都有提供一站式服務。

柯文哲表示，根據「國際會議協會（ICCA）」2019年統計資料，亞洲國際會議城市排名由第6提升至第5，全球排名則由第20名進步至第19名，他要說台北很適合開會，所以臺商明後年要舉辦世界年會歡迎在臺北舉辦，北市府會提供最大協助。

最後，柯文哲強調，「故鄉在哪裡，心就在哪裡」，不管處在哪個地方，我們都是台灣人，大家一起為台灣努力。

▲台北市長柯文哲出席世界台灣商會聯合總會年會。（圖／記者林敬旻攝）

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
一夜28次還耍18招：飛機上也有過！艷星見洋男4次就借種成功
挺歐陽娜娜被罵翻！黃立成再發聲「我愛台灣」
Apple被爆搶熊熊節目主持棒！電視台回應了
他給「子女各200萬」被課18萬贈與稅　免繳國庫方法曝
台中mini逆向暴衝影片曝！女撞爛10車喊冤：機車自己來撞我
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

替代役議員王浩宇秒拒徐巧芯徵兵說？　氣到睡不著駁「我們也要」

高雄暴力案件連發！治安亮紅燈...藍營市議員：百姓如何心安

外交部：14友邦已向聯合國致函　10友邦發言替台灣執言

罷免王浩宇二階只剩4天...連署書仍差2000多份！總部急喊：就差你

小尷尬！柯文哲伸手想握總統　蔡英文這個動作讓他撲空

香蕉價格慘跌　國民黨諷陳吉仲「堆肥主委」：不用下台？

江啟臣問四遍「食安會報開了沒？」　蘇貞昌答不出來：食安每天都在做

11／3潛艦國造原型艦正式開工　蔡英文將親赴主持建造儀式

杏輝自主下架疑逃200萬罰款　林淑芬批：政府輕放縱容

新北19筆土地開放企業媒合　侯友宜神解「NTD大會」：一起賺NT Dollars！

ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮

軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

小貨車「路肩超車」撞車頭　重機慘遭路殺！他倒地翻滾3圈

台灣阿美族青年登海峽論壇！　舉手激喊「我是驕傲的中國人」

黑色轎車闖紅燈衝撞對向車輛！　肇事駕駛稱「要就醫」秒落跑神隱

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

【這！就是街舞3】EP11精華 王嘉爾：導演沒有freestyle過！　張藝興秒附和..王一博卸裝備應戰XD

手炒焦糖、濃稠煉乳淋上像作畫　花蓮包心粉圓冰線線分明超療癒

替代役議員王浩宇秒拒徐巧芯徵兵說？　氣到睡不著駁「我們也要」

高雄暴力案件連發！治安亮紅燈...藍營市議員：百姓如何心安

外交部：14友邦已向聯合國致函　10友邦發言替台灣執言

罷免王浩宇二階只剩4天...連署書仍差2000多份！總部急喊：就差你

小尷尬！柯文哲伸手想握總統　蔡英文這個動作讓他撲空

香蕉價格慘跌　國民黨諷陳吉仲「堆肥主委」：不用下台？

江啟臣問四遍「食安會報開了沒？」　蘇貞昌答不出來：食安每天都在做

11／3潛艦國造原型艦正式開工　蔡英文將親赴主持建造儀式

杏輝自主下架疑逃200萬罰款　林淑芬批：政府輕放縱容

新北19筆土地開放企業媒合　侯友宜神解「NTD大會」：一起賺NT Dollars！

新北最新重劃區「進場價」4字頭　新潤案帶頭吸自住客

116張罰單不繳被註銷　他「撿到」瑞芳農會失竊車牌懸掛僅罰1萬

撂人西瓜刀圍毆被多判1月　農夫怨「我覺得不公平」結局出爐

老師體罰「深蹲100下」直接受傷！她腿痛到炸…2個月不能正常走路

單身狗別顧著烤肉！命理師：中秋求姻緣最靈驗...5大禁忌別犯

天涼也能玩戶外！秋季機能新品特搜　摩曼頓推實用滿額禮

替代役議員王浩宇秒拒徐巧芯徵兵說？　氣到睡不著駁「我們也要」

蔡桃貴衛生紙丟馬桶…二伯垮臉訓話！　「2歲兒回一句話」她差點笑出來

鑽戒怎麼買？細節揭秘給你滿滿挑選靈感　楊祐寧太太、林依晨都愛這款式

醉男西瓜刀狠劈無辜鄰居左胸　鮮血濺牆慘死...酒測破表判決出爐

政治熱門新聞

歐陽娜娜唱《祖國》被罵！他曝現實面聲援

阿美族青年喊「我是驕傲中國人」背景曝　北京戰鬥12年

李來希突然注意餐廳用美牛　王浩宇：你點最貴的

日公務船擦撞台漁船！　農委會曝原因

快訊／全面徵兵？嚴德發7字回應

兩份綠營民調曝「蔡英文聲望下跌」

52億防疫經費當私房錢？衛福部回應了

徐巧芯：女性應當兵　我也願意

年輕人喊硬戰到底　名嘴：快去當兵

吳釗燮：「中華台北」至少不是寄託在其他國家之下

阿美青年喊驕傲的中國人　原民會回應了

軍事訓練役教召比例低於3成　嚴德發回應了

83%民意認為：中華民國領土「不包含大陸」

台日釣魚台衝突！謝長廷提3點出入待查明

更多熱門

相關新聞

林騰鷂／蔡英文陷年輕教師如外勞

林騰鷂／蔡英文陷年輕教師如外勞

全國私校工會9月24日舉辦記者會，痛批教育部在未有任何法律授權下，在民國87年11月發布「國立大學校務基金進用教學人員研究人員及工作人員實施原則」，這一紙行政命令廣開後門，讓公私立大學用私法契約，浮濫進用專案教師以取代專任教師，敗壞教師法、大學法、教師待遇條例及相關法律

蔡英文號召「賺全世界的錢」：投資台灣是最好選擇

蔡英文號召「賺全世界的錢」：投資台灣是最好選擇

蔡英文頒獎　感謝桃機防疫英雄

蔡英文頒獎　感謝桃機防疫英雄

童振源：僑委會扮演「槓桿支點角色」

童振源：僑委會扮演「槓桿支點角色」

民眾熱情搶拍喊支持柯文哲選總統

民眾熱情搶拍喊支持柯文哲選總統

關鍵字：

柯文哲蔡英文僑胞世界台灣商會聯合總會台商

讀者迴響

發燒話題

小鬼黃鴻升 颱風即時 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 停班停課 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

直擊熊熊再看婦科暗訂養胎餐！

換名片出人命　OL控傳產少東人夫騙炮：他第一次就闖紅燈

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

吃到飽拿它秒回本...內行人：其他都別夾

柯佳嬿金鐘滑手機被抓包 「委屈留言」笑翻網

前奏才剛下...田馥甄中斷演出腿軟蹲台上

收到小鬼中秋驚喜　李佳穎回送「紙紮潮椅」

iPhone 12 Pro Max定價新高！一台要5.5萬

Gino爆「我們其實不被允許同台」！

萬隻毛小孩困快遞箱「集體死亡」

熊熊節目主持被搶走！爆Apple直接頂替

忘繳1000元卡費　11年後帳單曝光

老公不在家！公公站媳婦門口「拔菇菇」

更多

最夯影音

更多
ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮

ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮
軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

小貨車「路肩超車」撞車頭　重機慘遭路殺！他倒地翻滾3圈

小貨車「路肩超車」撞車頭　重機慘遭路殺！他倒地翻滾3圈

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面