「我們都是台灣人」柯文哲：故鄉在哪裡　心就在哪裡

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲29日上午出席世界台灣商會聯合總會第26屆年會，他提及新冠肺炎疫情可能會持續2年，感謝世界各地特別回來的台商們，這次克服了很多困擾，才能舉辦台灣商會年會，不過故鄉在哪裡，心就在哪裡，「不管處在哪個地方，我們都是台灣人。」





▲世界台灣商會聯合總會年會，柯文哲向蔡英文握手，隨後尷尬收手。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

世界台灣商會聯合總會於28日至29日在台北圓山飯店舉辦第26屆年會，總統蔡英文、柯文哲和桃園市長鄭文燦一同出席致詞，三人互動備受外界關注。值得一提的是，在大合照結束後，柯文哲原本要與蔡英文握手，但蔡英文僅拱手不握手，維持防疫社交距離，讓柯文哲有些尷尬。

此外還發生一絲小插曲，原本現場媒體以為鄭文燦要與柯文哲接受聯訪，然而柯文哲獨自離開，讓鄭文燦以為沒有要聯訪，隨後便也跟著離開，留下一群錯愕的媒體們。

柯文哲致詞時表示，今年因為疫情緣故，很多活動都沒辦法舉辦，這次也克服了很多困難，才能舉辦這場台灣商會年會，尤其是特別感謝從世界各地回來還要被隔離14天的台商們，可以說是排除萬難。

柯文哲說，要去如何思考與疫情共存，台北市政府下半年成立九個專案小組，包括體育、文化、建築、產業到資訊，去跟各個產業舉辦座談會，去思考如何因應所謂的新常態（New Normal），在疫情存在的狀況下，如何跟整個產業並存。對新常態（New Normal）有新的想法之後，整個政府的施政必須針對新常態（New Normal）來應付，在明年2月，台北市政府會發布後疫情時代台北市產業轉型白皮書，來為後疫情時代產業轉型做好準備。





柯文哲提到，從2015年起，北市政府一樓設立創新創業辦公室，提供一站式的服務，不管是融資、補助、輔導，都有提供服務，在這幾年北市規劃了23處的新創基地，今年會再開辦4個。另外，北市政府2樓也有一個ITO辦公室，國外廠商來台投資，也是提供一站式服務。



柯文哲說，2019年FDI（Foreign direct investment）數據顯示，北市已經占整個台灣75%，因為台北市規則清楚，所以外國廠商喜歡在台北市做生意，不管是新創產業或是國外廠商投資在台北市都有提供一站式服務。



柯文哲表示，根據「國際會議協會（ICCA）」2019年統計資料，亞洲國際會議城市排名由第6提升至第5，全球排名則由第20名進步至第19名，他要說台北很適合開會，所以臺商明後年要舉辦世界年會歡迎在臺北舉辦，北市府會提供最大協助。

最後，柯文哲強調，「故鄉在哪裡，心就在哪裡」，不管處在哪個地方，我們都是台灣人，大家一起為台灣努力。