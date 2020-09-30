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封殺華為之後　Nokia成為英國電信最大5G設備供應商

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▲微軟決定將授權「諾基亞」品牌給富士康。（圖／達志影像／美聯社）

▲華為被封殺後，諾基亞成為英國電信最大設備供應商。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

在美國帶頭封殺華為後，芬蘭通訊大廠諾基亞（Nokia）宣布拿下英國電信（BT Group）合約，將取代華為成為英國境內5G網路設備的最大供應商。

根據英國廣播公司報導，諾基亞將提供英國電信集團更多基站和天線設備，以便向用戶提供5G標準的通話與數據傳輸服務。根據合約，諾基亞設備將在英國電信集團的2G和4G網路中完全取代華為，成為英國最大電信設備供應商。

英國電信集團旗下EE電信的3G網路已經使用諾基亞提供的設備。英國政府7月宣布禁止所有英國電信業者在今年12月31日後繼續採購華為5G設備，同時最遲必須在2027年徹底移除網路系統中的所有華為設備。

倫敦當局指相關決定是基於「國家安全」理由，打破華為與英國電信自2005年以來的穩固合作關係。英國電信集團表示，現正升級至5G標準的旗下4G網路站台，原本就有3分之1為諾基亞提供，其餘則使用華為設備。

目前，諾基亞設備使用範圍約為大倫敦、英國中部和各鄉村地區的EE電信客戶，而最新合約將使諾基亞設備使用範圍擴展到諸如亞伯丁、劍橋、約克、南安普頓等其他城市，覆蓋約11600個站點，意味著諾基亞將佔有英國電信的3分之2設備供應。

外界分析，一旦華為設備徹底被封殺，英國電信將轉向第二家設備供應商採購設備，以避免完全仰賴諾基亞供應。

英國電信執行長詹森（Philip Jansen）在聲明中表示，「在這個與諾基亞成功合作的下一階段，我們將持續領先於固網和移動網路服務，為客戶提供卓越的使用體驗。」諾基亞總裁隆德馬克（Pekka Lundmark）則表示，「很高興能成為英國電信最大的基礎設備合作伙伴。」

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