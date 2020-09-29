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Nokia首款5G手機亮相　《生死交戰》龐德專用手機入手價不用1.7萬元

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▲▼HMD Global,Nokia 8.3,Nokia 3.4。（圖／記者邱倢芯攝）

▲Nokia 8.3（右）、Nokia 3.4（左）同步在台亮相。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

HMD Global今（29）日宣布，旗下首款5G手機Nokia 8.3 5G正式在台亮相。Nokia 8.3 5G不僅是全球首款支援5G全頻段的手機，更首次與全新007電影—《生死交戰》聯名，以「特務專用手機」之姿登場。Nokia 8.3 5G 在台推出極夜藍，建議售價16,990元，預計於今年秋季正式在台上市。

HMD Global表示，Nokia 8.3 5G為業界首款可實現全球漫遊的5G智慧型手機，支援600MHz至3.8GHz 共13個5G頻段，適用於電信業者在全球階段性部署的獨立組網和非獨立組網，並可應對多樣化且持續發展中的5G網路。

▼Nokia 8.3在台上市極夜藍色款。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼HMD Global,Nokia 8.3,Nokia 3.4。（圖／記者邱倢芯攝）

Nokia 8.3 5G亦是全球首款採用高通5G射頻前端模組的智慧型手機，有效利用高通模組化平台打造絕佳解決方案，將超過40種不同的射頻元件整合至單一模組，進而獨步全球成為5G訊號覆蓋率最廣的手機，消費者一機在手不僅可以自在暢遊國際。

Nokia 8.3 5G搭載蔡司光學認證的PureView後置四鏡頭以及2,400萬像素前置點睛屏鏡頭，其中後置鏡頭包括6,400萬像素主鏡頭、1,200萬像素微光超廣角鏡頭、200萬像素景深和微距鏡頭的組合，通過像素合併技術精確捕捉影像細節。創作者無論是使用微距相機拍攝細節特寫，或使用蔡司散景拍攝美麗人像。

為追求絕佳的視覺體驗，Nokia 8.3 5G螢幕採用6.81英吋的PureDisplay點睛全螢幕，是Nokia智慧手機家族系列迄今最大的螢幕尺寸。顯示技術上，Pixelworks顯示處理器可即時將所有影像自SDR 轉換為HDR，為所有照片、影片及遊戲提供高品質的色彩還原度，搭配OZO環繞音效，帶來劇院般的視聽盛宴。

另外，Nokia 8.3 5G在外觀上承襲北歐一貫的極簡經典美學設計，以芬蘭的北極之夜為靈感，並以金屬化材質覆蓋上特殊的3D Corning Gorilla Glass玻璃打造手機背蓋，完美重現北極光的獨特色澤；材質上更採用先進的散熱設計，協助手機運作、實現最佳5G效能；機身下方亦保留3.5mm耳機孔設計，為消費者提供多元的應用選擇。

▼Nokia 3.4解鎖提供後蓋指紋辨識功能。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼HMD Global,Nokia 8.3,Nokia 3.4。（圖／記者邱倢芯攝）

而除了Nokia 8.3 5G外，HMD Global今日同步推出了「全新國民機」Nokia 3.4；Nokia 3.4為Nokia 3系列首支採用點睛全螢幕設計的手機，Nokia 3.4搭配超廣角和支援AI成像的三鏡頭，以及長達2天電池續航力，讓消費者可盡享流暢、不間斷的行動體驗。

Nokia 3.4搭載最新高通Snapdragon 460處理器與Android 10作業系統，提供3年內每月安全更新與2年內作業系統升級保證。另外Nokia 3.4更承襲了品牌獨特芬蘭基因，以虹彩色調的外型設計一展北歐迷人風情，體現質感與耐用性完美結合。

Nokia 3.4的螢幕採用6.39吋HD+無邊框面板，首次於Nokia 3系列中配置前置鏡頭點睛全螢幕設計，使可視空間更寬廣；Nokia 3.4 機身下方保留了3.5mm 耳機孔設計，解鎖提供臉部與後蓋指紋辨識，操作更快捷便利，資訊也更加安全。

Nokia 3.4預計於十月底在台上市，共推出驚碳黑、驚冰藍、驚幻紫三色，記憶體與內部儲存空間配置為3GB/64GB。正式在台上市時間、建議售價、販售通路及相關購機活動皆會於上市時同步公開。

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