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電信業者各自提出5G策略　聚焦數位轉型、物聯網應用

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▲▼台灣通訊學會舉辦5Gx數位轉型高峰論壇。（圖／記者余弦妙攝）

▲台灣通訊學會舉辦5Gx數位轉型高峰論壇，電信5雄總經理皆出席。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

台灣通訊學會今（29）日舉辦5Gx數位轉型高峰論壇，台灣通訊學會理事長劉柏立在會中指出，5G不僅包含電信事業的創新應用、整合生態系統的創新模式，更是數據驅動落實數位轉型的契機，並提出5要政策建議。

會中不僅邀情了電信5雄的總經理外，更邀請國家通訊委員一同出席探討5G的應用，劉柏立指出，在過去一年來，學會除了積極倡議5G意義與價值外，並提出以下5要政策建議:

一、要明確定位5G價值納入國家級經建戰略體系

二、要支持企業展開長期投資與研發的友善環境

三、要引導5G生態系統整合暨公私部門合作空間

四、要確保監理規管思維與5G的時代需求相接軌

五、要積極引進監理沙盒機制進行制度改革設計

另外，台灣大哥大總經理林之晨出席今天活動時也指出，5G必須要加上數位轉型，若是沒加上數位轉型就無法達到10倍的效果，他也提到，現下流行的抖音、Uber等這些新興產業都是在4G時代就已經興起，電信業者也在這個時期並未掌握到商機，因此在5G時代，電信業者更應該要數位轉型才能把握10倍的機會。

林之晨也說，5G最主要的功能並非只是上網而已，而是物聯網的應用，因此電信業者更應該要找到更適合的夥伴，他也舉台灣大哥大與momo購物網合作為例，針對場內移動、加工等自動作業需求，在5G網路服務下，協助導入自主移動機器人解決方案及整合企業內部系統，提供「貨到人、訂單到人、點對點」等作業以降低人力使用，提升營運效率。

林之晨也認為接下來5G時代，也必須要超越5G，並積極進行數位轉型，讓5G時代的這10年可以創造出10倍的機會。

而遠傳電信總經理井琪也在會中提出5項建議希望政府能夠幫忙，首先應該要有完整的頻譜規劃及適時釋照、鼓勵產業加速開發3.5G及28G設備、推動與促進共頻共網合作、OTT產業監理需替電信事業解套、跨域整合創新應用之法規調適等。

台灣之星總經理賴弦五表示，在4G時代由於服務價格便宜因此在發展上非常快速，但4G的激烈競爭卻也使產業走向衰退，且今年5G得標金相當高，供給過低、上限過高，釋照制度導致的高額標金對未來20年的產業發展帶來龐大壓力，若無法找到節約成本及創造獲利的方法，面這高額標金、持續衰退的營收與低ARPU，產業發展會十分困難。

面對未來，賴弦五說，台灣之星將會持續發揮關鍵少數的力量，提供最高CP值的服務，並精進個人化數位服務，如資費自由配，用到才付費、大數據應用加值，回饋用戶、AI智能動態個人化推薦、數位化客服，精準預測需求，預估2025年用戶將突破400萬戶，5G滲透率80%，個人用戶營收成長108%。
 

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