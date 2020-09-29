台灣做的啦！孟晚舟戴「Made In Taiwan」口罩出庭　粉紫色超吸睛

▲華為財務長孟晚舟戴Made In Taiwan口罩。（圖／路透）



記者張方瑀、張靖榕／綜合報導

華為財務長孟晚舟引渡案28日再度於加拿大溫哥華開庭，孟晚舟穿著米色五分褲輕便出席，還被拍到她戴的粉紫色口罩上，印有「Made In Taiwan」字樣，顯然就是由台灣國家隊所生產，意外成為外媒關注焦點。

綜合外電報導，美國政府指控孟晚舟於2013年8月，在和匯豐銀行的一場會議上做出一份簡報，而該報告內容掩飾華為與駐伊朗子公司「香港星通技術有限公司」的真正關聯，因此在伊朗業務問題上誤導匯豐，致使銀行觸犯美國對伊朗的制裁規定。

▲華為財務長孟晚舟戴Made In Taiwan口罩。（圖／路透）



加拿大警方根據美方發出的逮捕令，於2018年12月在溫哥華機場逮捕孟晚舟，後以1000萬加幣（約新台幣2.17億元）保釋金交保候傳，此後她便被強制配戴GPS上電子腳鐐，並在溫哥華的豪宅中限制行動。此後近2年的時間，孟晚舟均處於司法監視居住狀態。

孟晚舟28日穿著條紋襯衫、米色五分褲輕便出席聽證會，腳踝上也還帶著電子腳鐐。《路透社》攝影記者也拍到，孟晚舟遵守防疫規範戴著粉紫色口罩，而口罩上清楚印著「Made In Taiwan」字樣，顯然就是由台灣國家隊所生產。

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