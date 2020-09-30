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參與虎爺誕辰遶境突心肌梗塞　他獲救後返配天宮致謝

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　　▲▼ 救護得宜獲重生 獲救者返配天宮致謝 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲獲救者返配天宮致謝 。（圖／記者翁伊森翻攝）　

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣朴子配天宮於今年7月26日虎爺誕辰舉行盛大遶境儀式，當晚7點多一名50多歲李姓男子參與遶境時，因心肌梗塞發作倒地無生命跡象；遶境醫療團成員立即進行電擊及CPR，嘉義縣消防局指揮中心接獲報案後第一時間派遣朴子分隊救護車到場，救護人員到場後實施高級心臟救命術，並隨即緊急將男子送長庚醫院治療，經搶救後患者於兩個禮拜後順利康復出院，與遶境隨行的虎爺會成員共同返配天宮送上蛋糕答謝媽祖及虎爺冥冥之中的保佑，並感謝朴子消防分隊、廟方人員及當時後在旁的醫療團人員。　

獲救者李姓男子回想當時狀況並表示，昏倒當下並沒有太多的感覺，醒來後已在醫院，直呼慶幸這次發生心肌梗塞時還好有參加虎爺繞境的活動，能夠即時獲得醫療團及嘉義縣消防局朴子分隊救護人員的協助搶救，萬一發生在家裡，可能今天就不會出現在這裡，除在媽祖及虎爺供桌上獻上蛋糕感謝神明保佑外，並感謝及時救援的醫護人員與廟方人員。　　

▲▼ 救護得宜獲重生 獲救者返配天宮致謝 。（圖／記者翁伊森翻攝）

一起扶轎的虎爺會成員說，當天發生時大家都很不知所措，幸好有隨行醫療團，於是趕快求助醫療團員協助搶救以及撥打119求助嘉義縣消防局朴子分隊救護車，救護人員也於第一時間迅速抵達現場，虎爺會成員在旁分工疏散人群及指揮交通，經歷此次事件後也發覺CPR+AED的重要性，呼籲大家可以學習急救的技巧。　

嘉義縣消防局朴子分隊隊員陳建宏也是這次醫療團成員，陳建宏表示，李大哥能順利康復出院，全仰賴平時在消防隊有扎實的救護訓練及不斷累積救災救護經驗，方能在第一時間內發揮消防人員所長緊急救護患者，其次為生命之鏈步驟操作得宜，符合「生命之鏈5步驟」的程序：

第1點是患者發病第一時間就被發現，並且有人提供求救，立即撥打119前來救援送醫。

第2點是立即施予患者CPR，大幅提高患者存活率2至3倍以上，能在救護車抵達前的空白期，維持患者生命循環。

第3點及早使用AED(電擊器)電擊救援。第4點為救護人員施予ACLS（高級心臟救命術），由專業的醫護人員搭配心肺復甦與醫療用藥，回復患者生命跡象穩定。第5點則為事後的高品質醫療照護，以上5點缺一不可、環環相扣。

　　

▲▼ 救護得宜獲重生 獲救者返配天宮致謝 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣消防局表示，此次案例凸顯大眾學習CPR+AED的重要性，與死神拔河成功搶救失去生命跡象的患者需要的不僅是醫生的高超技術，如果在意外的現場民眾能夠迅速報案，並實施CPR+AED更是把握黃金搶救時間的關鍵，也唯有全民共同努力才能串起生命之鏈，幫助更多需要幫助的人。

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