小鬼猝逝！消防員「年輕人大概80%能電回來」　保命文被推爆

▲小鬼驟逝噩耗讓人不捨。（圖／翻攝自小鬼臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

36歲小鬼黃鴻升16日在家中猝逝，震驚娛樂圈，目前初步研判，死因可能是心肌梗塞或浴室跌倒致顱內出血，儘管法醫高大成認為，後者可能性較大，但也使大眾對「心肌梗塞」加倍關注，就有消防隊員現身分享保命文，被鄉民推爆。

這名消防員在PTT提到，首先要分清楚心肌心肌梗塞的嚴重程度，「輕到中等，其實你還是會清醒，能有力氣打119等待救援的，心梗比較像是心臟開始痛，然後痛好長一段時間，痛到會很清醒，但意識逐漸模糊。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於一般的猝死，是一些突發性的心室顫抖或心律不整，他表示，「以我經驗來說，就是那種突然倒下了，連抱胸喊痛的機會都沒有，前者要自救，就是還行的時候報案跟開門等人來救，後者只能看運氣了，所以消防局這幾年越來越重視CPR教學。」

消防員表示，「像是猝死加上年輕人，以一個急救者的角度來看，其實會覺得要很拚，因為大概有80％的機率能電回來，但也要趁早，我這輩子最深刻的一件，就是內科年輕人工作到一半突然倒下，然後電了三次ROSC恢復自主呼吸，最後直接葉克膜推來急診區安裝，但後來聽說變成植物人了，因為還是缺乏第一時間的急救幫忙跟拖太久。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

他直言，當時要是能早點開始啟動急救，除了ROSC，一定也能減少腦神經的損傷，讓患者順利回歸社會，「目前因為DA-CPR線上指導，跟AED已經能教會你一組簡單五循環的CPR了，你甚至完全不會也沒關係，重點是肯願意打電話求幫助就好。」

最後，消防員也貼出「線上急救教育平台」的連結，希望大家都能學習急救知識及方法。po文被廣大鄉民推爆，紛紛大讚「推，普及急救訓練」、「全民應該要普及一些基礎醫學常識」、「救人文推上去啊」、「重要知識分享」、「推...這一定要爆」、「學長好」、「希望台灣重視這種教育的落實」。