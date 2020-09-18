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主動脈剝離徵兆「痛到像背後砍一刀」　最易引發5族群曝光

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▲▼田知學醫師解釋何謂「主動脈剝離」。（圖／翻攝自健康多1點 HEALTH PLUS YouTube）

▲田知學醫師解釋何謂「主動脈剝離」。（圖／翻攝自健康多1點 HEALTH PLUS YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

藝人小鬼黃鴻升猝逝，經法醫確認死因為「主動脈剝離造成血管阻塞」，但是由於小鬼的年齡發生主動脈剝離，情況相當罕見。對此，可以藉由醫師解釋的解釋，了解何謂主動脈剝離、容易引發的族群，以及發生主動脈剝離後的相關徵兆。

急診室醫師田知學在YouTube頻道「健康多1點HEALTH PLUS」當中，解釋主動脈剝離指出，由於主動脈壁有好幾層結締組織結合而成，如果因為種種的因素，層與層之間分開，讓血管裡面的血，流到新成立的腔室，這就是主動脈剝離，由於血管已經被剝開，管壁已經變薄，隨時都會破掉，急診室醫師聽到都會相當緊張。

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田醫師解釋，主動脈剝離好發對象包括，高血壓沒有控制好、結締組織異常（如馬凡氏症候群患者）、主動脈瓣先天有異常、靠近主動脈位置曾經開過刀、胸部曾經遭遇過如車禍等強力撞擊。

田醫師解釋主動脈剝離造成的影響，如果主動脈往心臟剝離，會導致心肌梗塞，如果往心臟以上剝離可以導致中風，如果往腎臟剝離，可以導致腎臟衰竭，如果往腸子的血管剝離，可以導致腸阻塞，如果往下肢剝離，可以導致下肢壞死截肢。

▲▼田知學醫師解釋何謂「主動脈剝離」。（圖／翻攝自健康多1點 HEALTH PLUS YouTube）

▲「主動脈剝離」發生時，的痛楚像是有人從背後砍一刀。（圖／翻攝自健康多1點 HEALTH PLUS YouTube）

有關於主動脈剝離的症狀，田醫師指出，會有劇烈的胸痛，而且從前胸痛到後背，像是有人從背後砍了一刀，病人表現出來都像是受到極刑一樣疼痛，而且剝離的情況可能會繼續往下延伸，所以不只是被人從背後砍一刀，可能繼續從上背砍到下背，再延伸到腳上。

田醫師最後解釋治療的方法，如果主動脈剝離發生在靠近心臟的這一段，通常都要直接開刀，如果是遠離心臟的一段，就要考慮是否傷害到器官，或者它快要破掉了，才要考慮開刀。

 

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