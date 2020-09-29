政府6年僅成功催生6名試管嬰兒　管碧玲：補助費與國慶煙火相去不遠

▲政府6年來僅補助6名試管嬰兒出生。（資料照／蔡鋒博醫師提供）



記者林銘翰／台北報導

民進黨管碧玲29日表示，面對日趨嚴重的少子化，國家的人工生殖補助計畫實施6年來，僅成功補助6名嬰兒出生，6年來更只發出374萬6528元的補助金額，每年補助金額皆少於100萬，金額與國慶煙火補助相近，她認為面對國家安全等級的少子化問題，政府應放寬補助資格，並擬定針具戰略思維的人工生殖補政策。

管碧玲指出，國民接受人工生殖的施術比例連年升高，民國100年至109年透過人工生殖出生的嬰兒數，已經從5486名增加到1萬0236名；佔出生人口比例，也從2.5%上升到5%以上。

管碧玲認為，面對如此龐大且在成長中的人工生育需求，國家給予補助是勢在必，人工生殖的施術過程是漫長、辛苦且昂貴的，並不是每個家戶都負擔的起，人工生殖的門檻如此高，國家應該能夠介入並給予協助。

▲民進黨立委管碧玲。（圖／記者李毓康攝）



管碧玲表示，目前中央政府所提供的補助，僅有「低收入戶及中低收入戶之體外受精（俗稱試管嬰兒）補助方案」一種，且6年來僅核定補助82案，僅44案完成核銷，其中更只有12案成功懷孕。

管碧玲說，台灣政府近6年來僅補助了6名嬰兒出生，而6年來政府所支出的補助金額，每年皆不超過100萬，6年補助總額更只有374萬6528元，甚至和國慶煙火的補助費用相去不遠。

管碧玲指出，對比其他國家，台灣的人工生殖補助資格非常嚴苛，例如韓國將排富條件，訂為全國家庭平均所得的150%以下者，就能夠申請人工生殖補助，一生最多可申請4次；日本則將補助資格，訂為前一年收入總額730萬日圓（約210萬台幣）以下者，且一共補助五年。此外，包括比利時、新加坡、英國等國則沒有設立排富條款。

管碧玲認為，當各國都大力推行人工生殖補助政策時，政府在人工生殖的耕耘卻顯得荒蕪，她呼籲政府介入且大力協助不孕婦女，讓她們能夠透過人工生殖生育下一代。同時，政府也應該放寬申請補助的資格，快速、大幅度地增加人工生殖補助政策，讓更多家戶能夠受惠。

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