7個月寶寶頭型「激似外星人」　新手媽無感：睡姿不正！醫驚呼要手術

記者蔡儀潔／綜合報導

對新生兒的照顧需要非常細心，湖南一對父母近日發現，7個月孩子圓圓（化名）頭型跟其他嬰兒不太一樣，看起來酷似「外星人」，前後不是圓形而是狹長狀，起初家長以為是睡姿不正，但情況越來越嚴重，就醫後才得知是患上狹顱症。

▲圓圓的頭型又長又大。（圖／三湘都市報）

據《三湘都市報》報導，圓圓母親唐女透露，「之前我們一直以為寶寶的頭型是睡成這樣的，直到寶寶1個月大的時候，生病了去打針，然後醫生就說，我崽（小孩）的頭很長，不一定是睡成這樣子的。」

不過唐女認為，圓圓是因為睡覺習慣不好所以頭型異常，因此並沒有放在心上，然而寶寶的頭型越來越奇怪，看起來就像「外星人」。意識到不對勁後，唐女火急火燎的帶小孩去湖南省兒童醫院檢查，這才知道圓圓得了「狹顱症」。

院方透露，近期省兒童醫院已經接診6例這樣的寶寶。其中一位患者家屬透露，「寶寶還在肚子裡面，照四維（4D超音波）的時候，醫生就說頭型不圓，但是沒有這麼長，後來又長長了，頭頂還冒出來，還有點菱了。」

▲接受治療的圓圓。（圖／三湘都市報）

「每個人頭上都會有很多的縫，如果中間這一條提前閉合的話，那麼就會導致腦容量受到影響」，湖南省兒童醫院神經外科主治醫師范雙石表示，若長此以往任由發展的話，會影響寶寶的語言、智力等各方面的發育。

目前，胎兒均在接受治療，醫師也提醒新手爸媽，孩子出生後要觀察其頭型是否正常，若發現異常需儘早就醫，狹顱症一定要早發現、早治療，患兒在6個月至1歲以內接受手術最佳。