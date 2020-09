蔡英文吹響號角「賺全世界的錢」：投資台灣是最好的選擇

▲總統蔡英文出席世界台灣商會聯合總會年會。(圖/記者林敬旻攝)



記者陶本和/台北報導

總統蔡英文29日上午出席「世界台商聯合總會第26屆年會開幕典禮」致詞時表示,疫情帶來全球經濟秩序變動和供應鏈重組,出現很多新的機會,政府會幫助大家一起度過難關,更要一起抓緊機會,賺全世界的錢,「現在想要投資,台灣一定是最好的選擇」。

蔡英文表示,每年這個時候歡迎所有台商好朋友返國,她也藉此機會感謝在世界各地奔走的台商為台灣拓展經貿及文化交流做出貢獻。疫情期間,國內全體總動員一起對抗防疫,行有餘力時才可以幫助國際社會。

蔡英文說,世界台灣商會聯合總會也在施總會長帶領下發起集資捐款、捐贈防疫物資等活動,協助當地台商及政府防疫,台商朋友實踐「Taiwan can help, and Taiwan is helping!」理念,這些行動也讓國際社會看見台灣積極貢獻的熱情。

蔡英文指出,疫情造成全球經濟秩序改變、供應鏈重組,也產生許多新機會。政府持續推動國家產業創新計畫以及前瞻基礎建設,為國內產業升級奠定良好基礎,並加強投資法規及投資環境改善,「現階段政府也持續強化產業趨勢發展,例如5G通訊產業、國防、生技、綠能等。」

蔡英文表示,疫情期間,許多台商受到影響,亟需資金幫忙,僑委會透過海外信用保證基金提供紓困措施,紓困融資金額上限也從原來的10萬美元,提高至25萬美元,並透過利息補貼以及台灣中小企業聯合輔導基金會諮詢服務等,希望強化台商經營體質、減輕台商負擔,一起度過疫情難關。

蔡英文強調,疫情期間,政府幫助大家一起度過難關,更重要的是,我們更要一起抓緊機會,賺全世界的錢。她說,如果有台商朋友願意回來互相打拚,我們也有相應方案,「現在想要投資,台灣一定是最好的選擇」;而台商朋友因應全球供應鏈轉移,除了回台灣,若要到其他地方投資,我們也有台灣投資窗口(Taiwan Desk) 讓台商供應鏈在全世界都有競爭力,「未來,政府會和各位攜手努力,讓台灣在後疫情時代的全球競爭中脫穎而出。」

▲世界台灣商會聯合總會年會,柯文哲向蔡英文握手尷尬收手。(圖/記者林敬旻攝)

