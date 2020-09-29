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高雄暴力案件連發！治安亮紅燈...藍營市議員：百姓如何心安

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記者洪靖宜／高雄報導

高雄市夜晚不平靜！苓雅區一間酒店一個晚上就連兩次遭砸店，就連在三民區一間茶行停在外頭的休旅車也被砸車，高雄治安似乎出現問題，對此，高雄市長陳其邁受訪則宣示市府打擊犯罪決心，並請警察局盡速緝凶，不過看在市議員眼中，則認為陳其邁上任後治安亮紅燈，市民是要有政府會做事，而不是有政府、會出事。

▲高雄市長陳其邁，高雄市議員陳若翠 。（圖／記者洪靖宜攝）
▲高雄市長陳其邁表示，市府有打擊犯罪決心，請警察局盡速緝凶 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄苓雅酒店遭砸 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄苓雅某酒店遭砸，警方逮人後，酒店又被砸。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄市29日凌晨一連發生酒店前後被砸兩次，警察還為了警示對空鳴兩槍，另外，三民區一間茶行停在店家門口的黑色休旅車，突然遭到一群惡煞持棍棒砸毀。針對一晚就出現三起暴力事件，市長陳其邁表示，打擊犯罪維護市民安全是對警察局的期許，打擊犯罪絕不手軟，請警察局盡速緝凶，趕緊偵破，展現打擊犯罪決心。

▲高雄市長陳其邁，高雄市議員陳若翠 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄市議員陳若翠批，高雄不僅食安、工安、現在連治安也讓老百姓不心安。（圖／記者洪靖宜攝）

不過，國民黨高雄市議員陳若翠則批，高雄不僅食安、工安、現在連治安也讓老百姓不心安，她指出陳其邁上任後，一連串社會問題顯現市府螺絲掉滿地，她質問：「陳其邁說的拚治安無縫接軌，請問這一個月治安亮紅燈，滋事分子無視法律，公然破壞社會秩序，警察局應該站出來管一管，市民是要有政府會做事，而不是有政府會出事。」

陳若翠說，治安關乎百姓生命財產安全，警察局各轄區應要有作有遏止，不要讓砍傷、傷人事件重蹈覆轍，高雄是幸福城市，不要讓人不安心。

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