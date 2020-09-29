　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

看護老手自組非法派遣集團…急診室狂發名片！聘僱最高罰75萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者吳奕靖、徐愷昕／高雄報導

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊接獲線報，有非法外籍看護集團在高雄各大醫院出沒，隨即成立專案小組報請臺灣高雄地檢署指揮，歷經半年喬裝跟監蒐證，終於成功將吳姓主嫌、3名仲介下線及7名失聯移工一舉逮獲。日前檢察官偵查終結，將主嫌吳女依違法《就業服務法》中的意圖營利而媒介外國人非法工作提起公訴。

▲▼移民署接獲線報，有非法外籍看護集團在高雄各大醫院出沒。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲移民署接獲線報，有非法外籍看護集團在高雄各大醫院出沒。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼移民署接獲線報，有非法外籍看護集團在高雄各大醫院出沒。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲吳姓主嫌平日常遊走於醫院急診室到處發名片，並伺機探詢病患家屬是否有看護需求。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據調查，70多歲吳姓女子不但本身擁有20幾年看護經驗，還精通3C產品，藉由社群軟體LINE聯繫非法仲介下線，招募失聯移工到醫院從事非法看護工作，成立「非法派遣看護工集團」。吳女平日常遊走於醫院急診室到處發名片，會伺機探詢病患家屬是否有看護需求，又或者在醫院內走廊、佈告欄等明顯處放置名片，媒介非法工作成功後，再向旗下的非法看護工收取每人每日新台幣200至300元不等的仲介抽成費用。

案經高雄地檢署指揮，歷經半年跟監，移民署近日已將吳嫌、3名仲介下線及7名失聯移工一舉逮獲。令人驚訝的是，吳嫌遭逮捕當下，皮夾內還放滿了準備到醫院各處發放的整疊名片。

高雄市專勤隊隊長趙志成表示，民眾在醫院常會遇到有人主動遞名片介紹看護工，而在聘僱前須再三留意並查證對方身分，以免誤用失聯移工非法工作，自己也成「非法雇住」，且來路不明的外來人口不具專業照護知識，也未經過照顧服務訓練，若是誤用非法看護也會使病人增加照護風險，千萬不可大意。

趙志成最後一再提醒，民眾切勿聘僱來路不明的外來人口，一旦被查獲非法聘僱，將會被裁處15萬元以上75萬元以下罰鍰，5年內再犯甚至涉有刑責。

►偷偷分享少女秘密！

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
一夜28次還耍18招：飛機上也有過！艷星見洋男4次就借種成功
挺歐陽娜娜被罵翻！黃立成再發聲「我愛台灣」
Apple被爆搶熊熊節目主持棒！電視台回應了
他給「子女各200萬」被課18萬贈與稅　免繳國庫方法曝
台中mini逆向暴衝影片曝！女撞爛10車喊冤：機車自己來撞我
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

水產行外徹夜站崗挨轟「淪私人保全」…警車今移位15m改停路邊

116張罰單不繳被註銷　他「撿到」瑞芳農會失竊車牌懸掛僅罰1萬

撂人西瓜刀圍毆被多判1月　農夫怨「我覺得不公平」結局出爐

醉男西瓜刀狠劈無辜鄰居左胸　鮮血濺牆慘死...酒測破表判決出爐

和旺老董掏空公司又借款　高院判公司賠償7億給安泰銀行

張淑晶被指欠銀行錢　怒控胞兄「拿別人判決誹謗我」

惡煞持刀棒大街押人　他嘶喊「救命！」路人報警…警4小時抓3人

豐興員工遭機台夾下半身慘死！從優撫卹　機械未先斷電廠長法辦

快訊／新北工人拆停業工廠從3樓墜地　手腳開放性骨折送醫

貪警助嫌犯暗槓贓款竟回頭討一半　得手2萬7重判8年半定讞

ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮

軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

小貨車「路肩超車」撞車頭　重機慘遭路殺！他倒地翻滾3圈

台灣阿美族青年登海峽論壇！　舉手激喊「我是驕傲的中國人」

黑色轎車闖紅燈衝撞對向車輛！　肇事駕駛稱「要就醫」秒落跑神隱

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

【這！就是街舞3】EP11精華 王嘉爾：導演沒有freestyle過！　張藝興秒附和..王一博卸裝備應戰XD

手炒焦糖、濃稠煉乳淋上像作畫　花蓮包心粉圓冰線線分明超療癒

水產行外徹夜站崗挨轟「淪私人保全」…警車今移位15m改停路邊

116張罰單不繳被註銷　他「撿到」瑞芳農會失竊車牌懸掛僅罰1萬

撂人西瓜刀圍毆被多判1月　農夫怨「我覺得不公平」結局出爐

醉男西瓜刀狠劈無辜鄰居左胸　鮮血濺牆慘死...酒測破表判決出爐

和旺老董掏空公司又借款　高院判公司賠償7億給安泰銀行

張淑晶被指欠銀行錢　怒控胞兄「拿別人判決誹謗我」

惡煞持刀棒大街押人　他嘶喊「救命！」路人報警…警4小時抓3人

豐興員工遭機台夾下半身慘死！從優撫卹　機械未先斷電廠長法辦

快訊／新北工人拆停業工廠從3樓墜地　手腳開放性骨折送醫

貪警助嫌犯暗槓贓款竟回頭討一半　得手2萬7重判8年半定讞

中職／兄弟推出2019球員卡　恰恰、紅龜最後一次球員身分

食物有怪味！他偷裝攝影機...拍到妻子「飯裡加洗碗精」

全球發生第二波疫情　張文宏：「但不是在中國」

前NBA球員衛斯特街頭乞討　獨行俠老闆找到他承諾幫付治療費用

中職／余謙自我介紹很緊張　王勝偉無厘頭回應

水產行外徹夜站崗挨轟「淪私人保全」…警車今移位15m改停路邊

新北最新重劃區「進場價」4字頭　新潤案帶頭吸自住客

116張罰單不繳被註銷　他「撿到」瑞芳農會失竊車牌懸掛僅罰1萬

撂人西瓜刀圍毆被多判1月　農夫怨「我覺得不公平」結局出爐

老師體罰「深蹲100下」直接受傷！她腿痛到炸…2個月不能正常走路

社會熱門新聞

換名片出人命　OL控傳產少東人夫騙炮：他第一次就闖紅燈

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

為了解性產業下海當牛郎　學霸慘遭女客、店長硬上

雷射切割機台「突啟動」！台中技術員慘死

獨／警守一整晚！　「逼車水產行」最新現場曝

即／近百輛重機包抄水產行！現場開火烤「逼車蛤蠣」

婦人遭撞倒臥水溝不治 男涉肇逃返家竟與親友烤肉

台中mini連環撞…釀10傷！肇事女：是他們來撞我

水產行老闆路殺重機　警稱不慎擦撞道歉了

即／台中mini cooper爆衝撞毀多輛機車…釀8傷

女兵路考3次摔斷手　542旅慘了

LIVE／惡意逼車…嗆「重機不讓路」！車友出征水產行

疑妻出軌「活活打死她」　狠夫收押21天氣喘身亡

落選立委為理想化身男公關　他被痴女灌醉拖進廁所

更多熱門

相關新聞

水產行外站崗挨轟　警車移位15m停路邊

水產行外站崗挨轟　警車移位15m停路邊

高雄某水產行蔡姓老闆26日駕駛小貨車於台88線快速道路「路殺」重機，造成鄭姓騎士重摔受創，畫面曝光後引起輿論撻伐；且該水產行第一時間還否認惡意逼車，反控是「重機不讓路」，更進一步點燃網友怒火，重機騎士紛紛號召前往水產行「出征」。警方為避免衝突，昨派員前往水產行站崗，不料卻反遭網友批評，今（29日）換班後，警方還刻意挪位，將站崗的警車移往15公尺外，避免糾紛。

高雄女駕駛「衝撞警車」釀傷　原因曝

高雄女駕駛「衝撞警車」釀傷　原因曝

高雄騎士閃機車倒地起火！19歲男受傷送醫

高雄騎士閃機車倒地起火！19歲男受傷送醫

機車與右轉砂石車擦撞　姊妹捲車底命大僅擦傷

機車與右轉砂石車擦撞　姊妹捲車底命大僅擦傷

合法當鋪作掩護　鳳山暴力討債3煞送辦

合法當鋪作掩護　鳳山暴力討債3煞送辦

關鍵字：

高雄移民署醫院外籍看護非法雇主高雄地檢署影音

讀者迴響

發燒話題

小鬼黃鴻升 颱風即時 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 停班停課 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

直擊熊熊再看婦科暗訂養胎餐！

換名片出人命　OL控傳產少東人夫騙炮：他第一次就闖紅燈

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

吃到飽拿它秒回本...內行人：其他都別夾

柯佳嬿金鐘滑手機被抓包 「委屈留言」笑翻網

前奏才剛下...田馥甄中斷演出腿軟蹲台上

收到小鬼中秋驚喜　李佳穎回送「紙紮潮椅」

iPhone 12 Pro Max定價新高！一台要5.5萬

Gino爆「我們其實不被允許同台」！

萬隻毛小孩困快遞箱「集體死亡」

熊熊節目主持被搶走！爆Apple直接頂替

忘繳1000元卡費　11年後帳單曝光

老公不在家！公公站媳婦門口「拔菇菇」

更多

最夯影音

更多
ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮

ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮
軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

小貨車「路肩超車」撞車頭　重機慘遭路殺！他倒地翻滾3圈

小貨車「路肩超車」撞車頭　重機慘遭路殺！他倒地翻滾3圈

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面