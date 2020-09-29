看護老手自組非法派遣集團…急診室狂發名片！聘僱最高罰75萬

記者吳奕靖、徐愷昕／高雄報導

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊接獲線報，有非法外籍看護集團在高雄各大醫院出沒，隨即成立專案小組報請臺灣高雄地檢署指揮，歷經半年喬裝跟監蒐證，終於成功將吳姓主嫌、3名仲介下線及7名失聯移工一舉逮獲。日前檢察官偵查終結，將主嫌吳女依違法《就業服務法》中的意圖營利而媒介外國人非法工作提起公訴。

▲移民署接獲線報，有非法外籍看護集團在高雄各大醫院出沒。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲吳姓主嫌平日常遊走於醫院急診室到處發名片，並伺機探詢病患家屬是否有看護需求。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據調查，70多歲吳姓女子不但本身擁有20幾年看護經驗，還精通3C產品，藉由社群軟體LINE聯繫非法仲介下線，招募失聯移工到醫院從事非法看護工作，成立「非法派遣看護工集團」。吳女平日常遊走於醫院急診室到處發名片，會伺機探詢病患家屬是否有看護需求，又或者在醫院內走廊、佈告欄等明顯處放置名片，媒介非法工作成功後，再向旗下的非法看護工收取每人每日新台幣200至300元不等的仲介抽成費用。

案經高雄地檢署指揮，歷經半年跟監，移民署近日已將吳嫌、3名仲介下線及7名失聯移工一舉逮獲。令人驚訝的是，吳嫌遭逮捕當下，皮夾內還放滿了準備到醫院各處發放的整疊名片。

高雄市專勤隊隊長趙志成表示，民眾在醫院常會遇到有人主動遞名片介紹看護工，而在聘僱前須再三留意並查證對方身分，以免誤用失聯移工非法工作，自己也成「非法雇住」，且來路不明的外來人口不具專業照護知識，也未經過照顧服務訓練，若是誤用非法看護也會使病人增加照護風險，千萬不可大意。

趙志成最後一再提醒，民眾切勿聘僱來路不明的外來人口，一旦被查獲非法聘僱，將會被裁處15萬元以上75萬元以下罰鍰，5年內再犯甚至涉有刑責。

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