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「客嫌空心菜梗多要退費」老闆娘PO文求救　網友點出關鍵原因

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記者黃翊婷／綜合報導

一名老闆娘27日在臉書「爆廢公社二館」PO文表示，如果客人因為空心菜的菜梗太多而要求退費，「你覺得合理嗎？」沒想到意外引出許多老饕留言回應，「空心菜梗最好吃好嗎？不懂吃的人不准點啦」、「吃起來就是要ㄎㄠˊㄎㄠˊㄎㄠˊ才好吃啊」、「笨，梗的營養價值才高」。

客人嫌炒空心菜梗太多，要求退費，老闆娘PO文詢問。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲原PO文章。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

面對老闆娘的疑惑，有網友認為之所以會覺得菜梗多，應該是因為切太短，看起來就會比較多，不如切長一點，視覺上也會比較好看。老闆娘則表示，因為現在季節不對的關係，廚師說空心菜比較老，所以切短，而且照片中這盤炒菜放得比較久，有點氧化了，才會讓人覺得炒太老。

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但該不該退費，大多數網友都覺得不該，「我也超不愛吃梗，但我不會要求退費，我會吃完」、「有些店家不挑，所以有的時候會吃到老梗太多的空心菜，不過我不會請店家退錢，頂多在外面少點空心菜而已」、「比例7比3都還算正常吧！除非太誇張」、「梗多沒關係，不要咬不爛就好」。

此外，這篇文章也釣出不少愛吃空心菜的網友，並紛紛留言點出原因，「空心菜梗最好吃好嗎？不懂吃的人不准點啦」、「吃起來就是要ㄎㄠˊㄎㄠˊㄎㄠˊ才好吃啊」、「沒梗哪是空心菜」、「笨，梗的營養價值才高」、「空心菜不就都是吃那個嗎！葉子只是配角」。

▼有網友建議老闆娘可以把菜梗切長一點。（示意圖／視覺中國）

▲▼ 空心菜,蔬菜,炒菜,美食,食物,餐點。（圖／視覺中國）

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