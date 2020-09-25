拿鍋鏟開箱！網驚「神似Youtuber蛇丸」…早餐店老闆：我比較帥

▲原PO稱自己是「早餐店胖老闆」。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者施怡妏／綜合報導

去年掀起一股熱潮的「Tetris Challenge」開箱文，吸引許多各行各業的人開箱自己的職業，一名早餐店老闆也分享自己的職業開箱，圓滾滾的身材加上生動的表情，沒想到竟然激似Youtuber「蛇丸」，網友也在底下搞笑留言，寫下蛇丸的口頭禪，「耶~~~ OK吧，各位！」

原PO在臉書「爆廢公社」發文，稱自己是「早餐店胖老闆」，因為看到臉書的動態回顧，想說再發一次，回味一下去年的開箱文。原PO住在高雄，在早餐店擔任「專業煎蛋餅」的老闆，開箱文中有著一籃滿滿的雞蛋，身邊擺放著各種調味料，還有鍋子、鍋鏟以及早餐店必備的烤麵包機。

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▲▼原PO拿著鍋鏟做出俏皮的動作。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

其中最特別的是，老闆圓滾滾的可愛身材，加上帶有喜感的表情，笑起來時眼睛瞇成一條線，手上還拿著鍋鏟，看起來俏皮又逗趣。網友們看到照片後，還誤以為是蛇丸，在留言區搞笑留言，「是蛇丸寶貝」、「蛇丸開早餐店」、「第一眼看成蛇丸」。

老闆向《ETtoday新聞雲》記者表示，其實很多人都說他很像蛇丸，已經習慣了，甚至還有人替他取了「美濃蛇丸」的稱號。他自己則認為，「神似，但我覺得我比較帥！」