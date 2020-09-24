有人在辦喪事...他「立刻閉氣」速通過！網+1驚問：到底為什麼

▲許多人經過辦喪事的人家時，都會閉氣並快速走過。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

雖然死亡是人生必經的階段，不過只要有人在辦喪事，許多人都會戰戰兢兢，甚至閉氣不呼吸。一名網友就發起討論，「有人跟我一樣經過喪事都會停止呼吸嗎？」貼文一出，立刻引發熱烈迴響，不少網友紛紛留言回應，「我會閉眼睛或是轉頭看另外一邊」、「為什麼要停止呼吸」、「有時候會不自覺瞄一下」。

這名網友在「爆廢公社」上發起討論，他每次只要發現有人正在辦喪事，經過時就會不自覺閉氣，直到離開後才會正常呼吸；因此他就好奇詢問，是不是也有人同樣會刻意停止呼吸，「希望我不孤單！」

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貼文一出，不少網友紛紛回應，「不轉頭看，油門放掉避免聲音吵到對方，保持尊重的心經過」、「小朋友在旁邊我都用手幫他擋」、「只是放空經過，不要看、不要想」、「我就一直跟自己說要放空」、「我是會不自主地把雙拇指握在掌心，聽老一輩的說這樣是保佑家中父母平安」、「我開車經過會把車上的音樂關靜音」。

此外，有許多網友都像原PO一樣會停止呼吸，「我以為只有我會這樣」、「+1，我也不知道為什麼會憋氣」、「閉氣加撇頭」、「停止呼吸+1，也不知道為什麼」；但是好奇心滿滿的人也不乏，「我都會看欸，甚至看內部裝潢」、「我都在看罐頭塔豐不豐富」、「我會看照片」。