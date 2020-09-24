　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

有人在辦喪事...他「立刻閉氣」速通過！網+1驚問：到底為什麼

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲喪禮（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲許多人經過辦喪事的人家時，都會閉氣並快速走過。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

雖然死亡是人生必經的階段，不過只要有人在辦喪事，許多人都會戰戰兢兢，甚至閉氣不呼吸。一名網友就發起討論，「有人跟我一樣經過喪事都會停止呼吸嗎？」貼文一出，立刻引發熱烈迴響，不少網友紛紛留言回應，「我會閉眼睛或是轉頭看另外一邊」、「為什麼要停止呼吸」、「有時候會不自覺瞄一下」。

這名網友在「爆廢公社」上發起討論，他每次只要發現有人正在辦喪事，經過時就會不自覺閉氣，直到離開後才會正常呼吸；因此他就好奇詢問，是不是也有人同樣會刻意停止呼吸，「希望我不孤單！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，不少網友紛紛回應，「不轉頭看，油門放掉避免聲音吵到對方，保持尊重的心經過」、「小朋友在旁邊我都用手幫他擋」、「只是放空經過，不要看、不要想」、「我就一直跟自己說要放空」、「我是會不自主地把雙拇指握在掌心，聽老一輩的說這樣是保佑家中父母平安」、「我開車經過會把車上的音樂關靜音」。

此外，有許多網友都像原PO一樣會停止呼吸，「我以為只有我會這樣」、「+1，我也不知道為什麼會憋氣」、「閉氣加撇頭」、「停止呼吸+1，也不知道為什麼」；但是好奇心滿滿的人也不乏，「我都會看欸，甚至看內部裝潢」、「我都在看罐頭塔豐不豐富」、「我會看照片」。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
iOS 14「2大矚目新技能」公開　iPhone 用起來更順
獨／潑屎妹親曝「4可能原因」　身陷危機：這些人都要免費幫我
王又正掰了2年《新聞深喉嚨》！　未來動向曝光
男星39歲扛父債15億　花8年還清：最怕天亮有人討債
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

淡海輕軌教師節免費限定　姓名與「教、師、節」任一字同音免費搭

走廊有蟑螂！她拿殺蟲劑狂噴「老弟隔天起床崩潰」　網笑爛幫QQ

有人在辦喪事...他「立刻閉氣」速通過！網+1驚問：到底為什麼

做蛋黃酥請土地公！「祢喜歡嗎」擲沒筊　她一問笑了：要吃麻糬啦

獨居死亡1個月「被吃到剩骨頭」　殯葬業者爆心酸：蛆跟手指一樣粗

口罩國家隊「淨新科技」私自試車！　食藥署：最高可罰1000萬

搭捷運沒位置坐！路人「屁股強姦欄杆」　網一看笑翻：人體大亨堡

台灣YouTuber爆紅榜曝！「反正我很閒」才第二　網看NO.1：不意外

中秋親子共遊必看！盤點2020台灣設計展「check in 新竹人來瘋」7大親子熱點

全台家祠密集的鄉鎮「永靖鄉」文化巡禮　穿梭在地百年史

KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》

聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

精簡使用者介面、支援子母畫面　懶人包整理！iOS 14實用新功能

老闆被海軍棄單「120碗海鮮麵」　基地外苦等1hr...他暖回：沒關係

賀軍翔二女兒提前「剖腹產」　原因曝光...怕「這個星座寶寶」龜毛！

小鬼葬禮30萬！床底藏「貼心巧合」　過來人曝喪葬業行情：名人才這價

百萬賓士C300酒駕炸內湖隧道貼　壁刷護欄200ｍ插滿鋼條才停

淡海輕軌教師節免費限定　姓名與「教、師、節」任一字同音免費搭

走廊有蟑螂！她拿殺蟲劑狂噴「老弟隔天起床崩潰」　網笑爛幫QQ

有人在辦喪事...他「立刻閉氣」速通過！網+1驚問：到底為什麼

做蛋黃酥請土地公！「祢喜歡嗎」擲沒筊　她一問笑了：要吃麻糬啦

獨居死亡1個月「被吃到剩骨頭」　殯葬業者爆心酸：蛆跟手指一樣粗

口罩國家隊「淨新科技」私自試車！　食藥署：最高可罰1000萬

搭捷運沒位置坐！路人「屁股強姦欄杆」　網一看笑翻：人體大亨堡

台灣YouTuber爆紅榜曝！「反正我很閒」才第二　網看NO.1：不意外

中秋親子共遊必看！盤點2020台灣設計展「check in 新竹人來瘋」7大親子熱點

全台家祠密集的鄉鎮「永靖鄉」文化巡禮　穿梭在地百年史

沒否定九二共識！　陸學者：兩岸和平發展仍要靠「國民黨」

金管會啟動3年「資本市場藍圖架構」　研擬開放純網路券商

不捨小鬼驟逝　周蕙曝「幾週前還上過節目」：忘不了他溫暖

瘦肉精容許單位用PPM 　台南議員林燕祝：欺騙民眾出賣健康

獨／喝酒停車睡覺照罰！他引擎發動稱「聽歌休息」...拒酒測吊照

搭霸王車還打爆運將眼球害失明　重判醉煞囚5年10月再賠407萬元

基隆軍港西遷進度微幅超前　林右昌欣慰：將創造市港再生多嬴

蒼井空曝1歲雙胞胎兒「進入叛逆期」　想再拼第三胎！

三浦春馬生前最後一部電影定檔！　熱血台詞網哭：永遠活在作品中

不滿法官對黨產條例提釋憲　黨產會聲請法官迴避審判遭駁回

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

生活熱門新聞

小鬼4年前演唱會「座位空一片」　粉絲哭曝實況

舊手機回收環保署要送iPhone！

解放軍最難攻破台灣哪個城市？網竟一面倒

長髮妹計程車後座「低頭開吃」男友！6秒影片曝光

現省2000元！好市多「潮男單品」比美國便宜

小鬼靈堂打卡網美遭揭黑歷史　網爆料：風頭一過又出來

給現金「卻收到三倍券」　客刷1星！老闆嗆告

40元共餐吃到飽…小姊弟長大想報恩！老闆娘說話了

台輸出19例　專家分析2種分析：社區疑有潛在確診者

3歲妹妹夜夜哭鬧！　神明乾媽收驚曝「少一條魂」原因

G奶網紅被抓奶摩下體　求償鄧佳華80萬原因曝

抵達2分鐘！外送傳訊嗆「出來」　嫩嬰媽公審

肉體狂出軌！「可以性愛分離」星座男Top3　網喊準：簡直移動砲台

今變天降7度「外套出場了」　2地區濕涼到下周

更多熱門

相關新聞

女友威脅「1萬字悔過書」！他少300字…結局曝光

女友威脅「1萬字悔過書」！他少300字…結局曝光

近來有名陳姓女網友在臉書社團「爆廢公社」貼出數張聊天訊息截圖，內容中可以看到，她與男友疑似出現感情糾紛，竟要求對方寫一篇「10000字悔過書」，還威脅若是不從就分手，沒想到男友如期交出後，陳女又開始雞蛋裡挑骨頭，這讓男友忍不下去了，當場硬起來反擊，網友看完紛紛拍手叫好。

花7萬拍婚紗照！夫嘆結婚14年「0翻閱」

花7萬拍婚紗照！夫嘆結婚14年「0翻閱」

公司今年「中秋活動」一曝　他興奮到手抖

公司今年「中秋活動」一曝　他興奮到手抖

神人用1材料做柚子像爆　他曬這顆反被讚

神人用1材料做柚子像爆　他曬這顆反被讚

妻喪禮男被大樹壓死　留下6歲兒

妻喪禮男被大樹壓死　留下6歲兒

關鍵字：

喪禮喪事閉氣不呼吸爆廢公社

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼4年前演唱會「座位空一片」　粉絲哭曝實況

舊手機回收環保署要送iPhone！

「鬼峮戀」幾點幾分約會他都知道　吳宗憲建議小鬼黃鴻升「不要公開」

謝忻「真的是情侶」王少偉錯愕！

小鬼過世前交代後事「留一隻手骨」放客廳

「怕性慾影響學習」男大生驚傳在學校自宮

媽媽被用球棒+釘子爆打　潑屎妹怒了

超市買404元！他掏500+5元：店員當機了

酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　竟是海陸正妹

iPhone 12 發表日10/13！　預購、正式上市時間出爐

痛失摯友小鬼　李千那台上恍惚忘詞

情侶攜手經營火鍋店…上班竟失蹤　家屬驚見2人死在床上

解放軍最難攻破台灣哪個城市？網竟一面倒

熊熊8月底高調PO租屋文！今流產分手

送孩子上學出現暗黑乘客　媽載回家收編

更多

最夯影音

更多
KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》

KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》
聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面