　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女友威脅「1萬字悔過書」！他少300字遭冷回「想唬我？」…傻眼結局曝光

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

（示意圖／取自Unsplash）

▲女子要求男友寫悔過書不從就分手。（示意圖／取自Unsplash）

圖文／CTWANT

近來有名陳姓女網友在臉書社團「爆廢公社」貼出數張聊天訊息截圖，內容中可以看到，她與男友疑似出現感情糾紛，竟要求對方寫一篇「10000字悔過書」，還威脅若是不從就分手，沒想到男友如期交出後，陳女又開始雞蛋裡挑骨頭，這讓男友忍不下去了，當場硬起來反擊，網友看完紛紛拍手叫好。

陳女威脅在當晚10點要交出悔過書，否則就不原諒對方，男友雖然深感無奈，但為了這段感情還是乖乖照做，他從早上11點一路寫到下午2點多，「對不起，是我太不了解妳了，所以才會這麼愚笨，希望妳可以原諒我」、「我已經學到教訓了，我以後不會再犯這種不該犯的錯誤了…」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

男友低姿態不斷道歉，誠意十足地交上悔過書後，沒想到陳女竟冷冷回應：「打很久ㄝ，才9700個？還想用標點符號唬我是不是？？？！」這讓男友簡直傻眼到爆炸，自己辛苦打了這麼長、這麼久，但對方完全沒看內容，從頭到尾只在意字數，「當我白癡浪費那麼多時間」，下秒他直接爆粗口叫陳女滾！

（圖／翻攝自臉書／爆廢公社）

▲男友低姿態不斷道歉，誠意十足地交上悔過書。（圖／翻攝自臉書／爆廢公社）

（圖／翻攝自臉書／爆廢公社）

▲女子嫌他少了300字。（圖／翻攝自臉書／爆廢公社）

孰料陳女完全不覺得自己有錯，還將整件事上傳到臉書討拍，並且大肆批評男友，「渣男就是，低eq沒耐心愛腦羞成怒的生物吧，心如刀割，付出再多還是被傷害了，你沒達成要求就注定失格了，女人說她很勇敢，渣男說他也很勇敢，女人勇敢的捍衛自己的幸福，渣男勇敢的阻擾女人的幸福」。

貼文曝光後，立刻掀起一陣熱議，網友全都不買單，紛紛留言替男友抱不平：「督丟蕭雜某」、「到底是誰給妳勇氣」、「沒有公主命，別公主病，有病看醫生」、「長得明明不像公主…怎會有公主病的問題」、「恭喜男生成功脫離女方魔爪」，不過記者聯絡不上本人，目前尚無法確認事件真偽。

延伸閱讀
每日轉帳3千元給女友！PUA與憂鬱症雙重夾殺　男子旅館燒炭自殺
AI輔助診斷軟體助攻　提早發現糖尿病視網膜病變
駁「美國援台機會不大」　民進黨批馬英九眨低國軍戰力

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
爆婚變台塑長孫沉默…麻衣為小鬼罕見發聲！「太想念你了」飆淚
日曬房爆手錶偷拍！女大生驚覺遭看光：難怪員工誇我身材好
快訊／台中計程車司機遭乘客持美工刀割頸！血濺車內搶救中
快訊／桃園小客車突失控衝民宅翻覆！10歲男童無生命跡象搶救中
一聽人談小鬼就哭了　楊子儀「沒去靈堂」吐原因
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

吐司吃不完放冰箱！　內行人狂推「超神保存法」：口感UP

超市買了404元！他掏500+5元「店員停格20秒」　當機3次神展開

日本最高等級「佐賀牛」150元就能吃到　台虎佐賀祭攤位周末登場

包子為什麼要墊紙？網轟「有什麼好問」...歪樓刷一排：不能丟！

善耕365／拉著每個特殊少年走向正途　專訪少年學園陳曉盈老師

閨蜜哭得比新娘慘！他中肯點破「婚禮奇妙生態」：影片回家會看？

夜市6顆湯圓80元「曖昧哥邊嗑邊嫌」　她反感爆破：老娘付的錢欸

女友威脅「1萬字悔過書」！他少300字遭冷回「想唬我？」…傻眼結局曝光

區間車「車門故障」害6人來不及下車！台鐵致歉：將加強播音

桃園23線公車免費變收費　市議員：下雨車內滴水...好意思收費？

吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚

鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

出界就墜谷！1對1鬥牛賽開打 高海拔籃球場2男「攻防搶上籃」

打燈無敵？三寶違規硬切左轉擋道　救護車遭逼繞路...網怒批：自私！

精簡使用者介面、支援子母畫面　懶人包整理！iOS 14實用新功能

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

總統稍早前往茶專飲料店畫面及飲料杯畫面1

吐司吃不完放冰箱！　內行人狂推「超神保存法」：口感UP

超市買了404元！他掏500+5元「店員停格20秒」　當機3次神展開

日本最高等級「佐賀牛」150元就能吃到　台虎佐賀祭攤位周末登場

包子為什麼要墊紙？網轟「有什麼好問」...歪樓刷一排：不能丟！

善耕365／拉著每個特殊少年走向正途　專訪少年學園陳曉盈老師

閨蜜哭得比新娘慘！他中肯點破「婚禮奇妙生態」：影片回家會看？

夜市6顆湯圓80元「曖昧哥邊嗑邊嫌」　她反感爆破：老娘付的錢欸

女友威脅「1萬字悔過書」！他少300字遭冷回「想唬我？」…傻眼結局曝光

區間車「車門故障」害6人來不及下車！台鐵致歉：將加強播音

桃園23線公車免費變收費　市議員：下雨車內滴水...好意思收費？

中職／余謙24日體檢　若上一軍先定位中繼

藍26公車釀1死！北市對三重客運開罰18.9萬　2個月內提毒駕改善方案

水泥業第一！亞洲企業社會責任獎　亞泥三連霸

網路卡卡的！早上7點離奇斷網　 18個月後終於找到「源頭」

吐司吃不完放冰箱！　內行人狂推「超神保存法」：口感UP

中職／王維中破紀錄加盟味全　曾總：10勝沒問題

太美招忌妒…王晴遭女星放話「撕爛妳的臉」！　害怕曝：她真的出手

傳寶佳攜手公股接手彰銀股權？　台新金提4說明：外界勿過度臆測

手臂大腿長黑點！4招緩解「毛囊角化症」免怕黑色素沉澱

男子懷疑家人加害自己　7樓拋下出生12天女嬰報復

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

生活熱門新聞

小鬼4年前演唱會「座位空一片」　粉絲哭曝實況

快訊／新增輸出病例19案！入境菲律賓、日本

正妹2度街頭救人　嬤求保佑孫女留學見「雙立筊」

副連長狂叩「收到請回覆」　他退伍10年剉咧等

飛機「空姐拉上布簾」有3原因：太殘酷

「蜜光橘」口罩9/24開賣　販售通路一次看

白海豚加速彎！2波變天鋒面轉雨

抵達2分鐘！外送傳訊嗆「出來」　嫩嬰媽公審

現省2000元！好市多「潮男單品」比美國便宜

小姐弟百元度日共餐...店家暖舉　她長大報恩

更新後更順！果粉推爆「i 6S神機」：換電池再戰10年

陳時中再添金孫「我來探望媳婦」 　院長還原神奇一天

想買重機！觀音都給「下下籤」　他過幾個月終知原因

偷情出遊沒在怕　明星小學「不倫校長」回應了

更多熱門

相關新聞

前男友洩8分鐘私片　女星遭酸毒瘤爆氣

前男友洩8分鐘私片　女星遭酸毒瘤爆氣

大陸女星翟凌（獸獸）出身模特兒，有「大陸第一車模」稱號，她2010年初遭前男友報復，性愛影片曝光並在網上瘋傳，她精神上遭受極大折磨，也不太願意再用「獸獸」這個別名，幸好老天又幫她開了一扇窗，讓她遇見了帥氣真命天子共結連理。

花7萬拍婚紗照！夫嘆結婚14年「0翻閱」

花7萬拍婚紗照！夫嘆結婚14年「0翻閱」

李易搬椅子擺黃鴻升畫旁邊：怕你腳痠

李易搬椅子擺黃鴻升畫旁邊：怕你腳痠

公司今年「中秋活動」一曝　他興奮到手抖

公司今年「中秋活動」一曝　他興奮到手抖

神人用1材料做柚子像爆　他曬這顆反被讚

神人用1材料做柚子像爆　他曬這顆反被讚

關鍵字：

爆廢公社10000字悔過書周刊王

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小鬼黃鴻升留4280萬遺產！律師曝「殘酷現實」

酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　竟是海陸正妹

小鬼過世前交代後事「留一隻手骨」放客廳

賓士貼壁飛行200米　一排護欄全撞爛

熊熊毀婚特斯拉男原因曝光！

小鬼護峮峮不認愛　遇記者躲路燈怕曝光

熊熊特斯拉未婚夫「開法拉利載妹偷吃」！

手機壞了分期還要繳？女大生邏輯嚇死人

小鬼4000萬遺產「生母也能繼承一半」！律師揭2難關

信義區網帥爆8劈　正宮還是20萬粉網紅

華岡5人幫靈堂手牽手「不敢哭出聲」！許瑋甯潰堤了

眾女友身材好到包不住　IG床照狂曬深溝妹

吳宗憲鬆口「打算退出《玩很大》」！　遭質疑節目太累：我從不准危險發生

「鬼峮戀」幾點幾分約會他都知道　吳宗憲建議小鬼黃鴻升「不要公開」

快訊／峮峮忍痛：不曉得哪天我才會復原！

更多

最夯影音

更多
吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚

吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚
鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面