女友威脅「1萬字悔過書」！他少300字遭冷回「想唬我？」…傻眼結局曝光

▲女子要求男友寫悔過書不從就分手。（示意圖／取自Unsplash）

圖文／CTWANT

近來有名陳姓女網友在臉書社團「爆廢公社」貼出數張聊天訊息截圖，內容中可以看到，她與男友疑似出現感情糾紛，竟要求對方寫一篇「10000字悔過書」，還威脅若是不從就分手，沒想到男友如期交出後，陳女又開始雞蛋裡挑骨頭，這讓男友忍不下去了，當場硬起來反擊，網友看完紛紛拍手叫好。

陳女威脅在當晚10點要交出悔過書，否則就不原諒對方，男友雖然深感無奈，但為了這段感情還是乖乖照做，他從早上11點一路寫到下午2點多，「對不起，是我太不了解妳了，所以才會這麼愚笨，希望妳可以原諒我」、「我已經學到教訓了，我以後不會再犯這種不該犯的錯誤了…」。

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男友低姿態不斷道歉，誠意十足地交上悔過書後，沒想到陳女竟冷冷回應：「打很久ㄝ，才9700個？還想用標點符號唬我是不是？？？！」這讓男友簡直傻眼到爆炸，自己辛苦打了這麼長、這麼久，但對方完全沒看內容，從頭到尾只在意字數，「當我白癡浪費那麼多時間」，下秒他直接爆粗口叫陳女滾！

▲男友低姿態不斷道歉，誠意十足地交上悔過書。（圖／翻攝自臉書／爆廢公社）

▲女子嫌他少了300字。（圖／翻攝自臉書／爆廢公社）

孰料陳女完全不覺得自己有錯，還將整件事上傳到臉書討拍，並且大肆批評男友，「渣男就是，低eq沒耐心愛腦羞成怒的生物吧，心如刀割，付出再多還是被傷害了，你沒達成要求就注定失格了，女人說她很勇敢，渣男說他也很勇敢，女人勇敢的捍衛自己的幸福，渣男勇敢的阻擾女人的幸福」。

貼文曝光後，立刻掀起一陣熱議，網友全都不買單，紛紛留言替男友抱不平：「督丟蕭雜某」、「到底是誰給妳勇氣」、「沒有公主命，別公主病，有病看醫生」、「長得明明不像公主…怎會有公主病的問題」、「恭喜男生成功脫離女方魔爪」，不過記者聯絡不上本人，目前尚無法確認事件真偽。

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