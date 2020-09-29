晚起水氣增！中秋連假前後「兩波變天」　鋒面報到降6度時間出爐

▲李孟軒說，周三北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後南部地區有局部短暫雷陣雨。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

中秋賞月機率曝！氣象專家吳德榮表示，今天（29日）晚間至周三東北風水氣略增；下周一鋒面到，轉雨降溫，一場秋雨一場涼。中央氣象局預報員李孟軒說，周三、周四中秋節東北風稍增強，周三水氣稍微多一些，中秋節之後水氣開始減少；下周一又有一波東北風增強，迎風面北部、東半部有局部短暫雨。

李孟軒接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今東北風稍減弱，白天水氣更減少，北部有零星降雨，東部、東南部有局部陣雨，午後南部、中部山區有局部雷陣雨；溫度方面，北部高溫回升較多，約27、28度，中南部約32、33度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李孟軒說，周三、周四中秋節東北風稍增強，北部、東北部稍下降1、2度；其中周三水氣稍微多一點，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後南部地區有局部短暫雷陣雨。

▼今東北風稍減弱，白天水氣更減少。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

李孟軒表示，中秋節水氣開始減少，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，南部地區及中部山區偏午後雷陣雨；中南部可賞月，北部也有機會，而東部則雲稍多。

李孟軒指出，中秋連假後期天氣較穩定，周五至周日東北風減弱，氣溫舒適，降雨剩東半部，午後偏南部地區及中部以北山區有局部短暫雷陣雨，北部高溫約32度。

李孟軒提醒，下周一東北風增強，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部偏午後雷陣雨；北部高溫降5度，約來到27、28度，低溫約降1、2度。根據氣象局預報，台北市周日高溫33度，下周一來到27度，下滑達6度。

▼中秋夜賞月有望。（圖／資料照／記者徐文彬攝）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今晚至周三東北風水氣略增，北部及東北部雲層增厚，平地亦有零星少量飄雨的機率，中南部多雲時晴、山區午後有局部短暫雷陣雨。

吳德榮說，連假周四至周日台灣附近東北風轉偏東風再轉東南風，背風面西半部大多為晴時多雲，山區午後有小範圍短暫陣雨的機率，迎風面東半部為多雲的天氣，偶有局部零星降雨的機率，出遊影響不大；氣溫周四最低、逐日漸升，白天舒適至微熱，夜間因輻射冷卻早晚涼，為秋高氣爽、日夜溫差大的天氣；下周一鋒面到，轉雨降溫，一場秋雨一場涼。