逛夜市驚見「孟婆湯」！喝完秒忘要付錢　真實身分曝：有4種風味

▲廈門的夜市內竟有人在熬煮孟婆湯。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

民間傳說中，「孟婆湯」是一種能夠忘記煩惱、忘記愛恨情仇的茶湯，每個往生者在過奈何橋前，都必須將孟婆湯喝下肚。一名網友PO出一段影片表示，同事日前在廈門逛夜市時，居然發現有個戴面具的「孟婆」正在熬煮孟婆湯，讓不少人都湊上前觀看，引發一陣騷動。

原PO在「爆廢公社」上PO出一則影片，從畫面中可以發現，有一個戴著面具的「孟婆」正忙著熬煮孟婆湯，鍋內滾著黑色的湯，並冒出一陣陣白煙，根本沒人知道葫蘆裡賣的是什麼藥，因此引發不少人好奇，立刻上前圍觀。

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原PO表示，他的同事駐廠廈門，想不到在逛夜市時，竟撞見「孟婆」本人，雖然大家心中充滿好奇心，但連當地人都只敢「保持社交距離」，遠遠的探頭圍觀，「沒人知道那鍋湯是什麼。」

影片曝光後，不少網友紛紛留言回應，「喝了人生重新開啟」、「喝完就可以轉世了」、「喝完就忘了剛剛到底喝了什麼」、「喝了不用錢，因為都忘記了」、「人們有太多痛苦要忘記」、「我想喝一碗」、「好有創意哦」、「孟婆錢一定要先收，不然客人會忘記」。

據《澎派新聞》報導，這個販售「孟婆湯」的攤販早在今年6月初時，就於河南鄭州掀起風潮，湯鍋上頭可說是「雲霧繚繞」，而孟婆會一邊煮、一邊把孟婆湯「免費」發送給排隊的民眾。業者張煜丰表示，「希望大家喝了孟婆湯能忘掉疫情期間的經歷和壓抑」，並在忘記不快樂的時光後，重新過上開心的生活。

張煜丰也表示，孟婆湯共有酸甜苦辣4種味道，先前甚至有人為了親自喝看看，特地從異鄉趕來，並等了兩小時才如願以償。此外，張煜丰原本是希望讓孟婆熬製「豆漿」，但顏色實在不太像，所以只好作罷；曾喝過孟婆湯的民眾也透露，其實孟婆做的是「苦丁茶」，世間上當然不可能有喝了就忘記一切的孟婆湯。