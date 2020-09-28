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婉拒吃喜酒！沒很熟友人不死心　最後一句「還包給我嗎」她無言

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滑手機,不爽,已讀不回,不屑。（圖／記者李佳蓉攝）

▲不熟的友人邀原PO參加婚禮，最後一句話讓她傻眼。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

祝福別人結婚本來是美事一樁，但遇到這種事，讓人一瞬間超無言。有女網友在臉書《爆廢公社》貼出訊息截圖，說她有個不是很熟的友人要結婚，她已經說過好幾次不會參加，結果對方再三確認，最後直接問「妳還是會包紅包給我嗎哈哈！」讓她忍不住跟網友求助「我不知道要怎麼回……求解？」

「不是很熟的友人要結婚，已經在IG跟他說不參加了……」這位女網友貼出訊息截圖，只見對方問「那天妳會去嗎？我要確認一次」，她則是回「有點尷尬……我明天再確認給妳」，事後也回覆「我可能去不了，那天我可能要去照顧我爸。」

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結果沒想到IG問完了，對方這幾天又用LINE一直問「那天妳確定不來嗎？」「還是等月底再說？」原PO只能再次婉拒「應該是不能」。看到回覆後，友人就說「好哦！幫妳取消素食套餐」，接著還催禮金「妳還是會包紅包給我嗎哈哈！」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲友人最後直問「還是會包紅包給我嗎？」（圖／翻攝自爆廢公社）

友人的訊息讓上千網友看到生氣，紛紛開批，「現在人是怎麼了？要紅包，一點都不會不好意思」、「拍張紅包照片傳給他看就好」、「到底為什麼好意思？這真的是朋友嗎」、「最後還是紅包最重要」、「這個好厚臉皮」、「是要結婚還是來要錢的，傻眼餒」、「人沒到沒關係，紅包要到的概念耶！」

還有人勸原PO放生這種朋友，「敢說這種話的友人，肯定是需要妳才聯絡，不然就是拿完紅包不聯絡也沒差的那種」、「重點在『紅包』，這種朋友不交也罷」、「800年沒聯絡的人，結婚的時候都會跑出來的『好朋友』」、「如果單純在意朋友，希望多一點朋友出席才一直問我還能接受，但他暴露了一直問根本就是想收紅包嘛！有夠不要臉。」

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