蔡英文：台灣是唯一沒因疫情關閉學校的國家　教師是關鍵執行者

▲總統蔡英文出席師鐸獎頒獎。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文28日出席「109年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會」時表示，在疫情期間，透過政府和人民的努力，台灣成為全球唯一沒有因為疫情而關閉學校的國家，「台灣的教師是在教育現場落實防疫措施最關鍵的執行者」。

適逢教師節，蔡英文表示，很高興可以在這個屬於老師的節日，跟這麼多優秀的老師齊聚一堂，除了家庭之外，學校就是第一線接觸到孩子的地方，感謝每一位老師的奉獻和投入。

蔡英文表示，在這次疫情期間，透過政府和全國人民的努力，台灣成為全球唯一沒有因為疫情而關閉學校的國家，「台灣的教師是在教育現場落實防疫措施最關鍵的執行者，感謝老師們共同守住疫情防線，讓孩子們在受教育方面的影響，可以降到最低。」

▼總統蔡英文出席師鐸獎頒獎。（圖／總統府提供）



蔡英文說，每一位獲獎的教師，都分別在不同的教育階段和領域，做了很多的耕耘，「今年獲得師鐸獎的張上淳教授是台大副校長，他以『學習者為中心』的理念來進行教學，也主持醫學系6年制新課程規劃，為醫學教育做出重要的變革。」

蔡英文指出，這次防疫，他也擔任中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組的召集人，在醫院、學校和指揮中心都能發揮所長，是同學們貢獻社會最好的典範。

在技職體系方面，蔡英文說，老師帶領很多國手在國際競賽的場合發光發熱，「來自大湖農工的林明錚老師，他投入技職教育25年，在偏鄉資源比較稀少的地方，協助很多同學力爭上游，更連續5年，指導學生榮獲全國學生技藝競賽金手獎第一名。」

▼總統蔡英文出席師鐸獎頒獎。（圖／總統府提供）

蔡英文表示，林明錚也捐贈出自己的薪水，成立3項清寒獎助學金，協助弱勢學生，「你們的努力，真的為同學點燃了很不一樣的火花」。

接著，蔡英文提到一位今天沒有辦法出席的得獎者，正是新竹縣竹北國小蔡宛芯老師，「她3個月前在布置畢業典禮會場，不慎因公殉職。她教書20餘年，不斷用創新的教育方式為學生帶來新的啟發。」

蔡英文表示，她終於獲得師鐸獎，卻因意外而發生憾事。在蔡老師告別式時，蔡英文也已經請蔡清華次長，代表提前頒發師鐸獎，感謝蔡老師畢生對教育的奉獻付出。

蔡英文說，每一位老師的故事都很值得分享，但是因為時間的關係，沒有辦法一一介紹。大家可以利用有空的時間，多多了解每一個老師的故事，相信都可以獲得很多啟發。

▼總統蔡英文出席師鐸獎頒獎。（圖／總統府提供）



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