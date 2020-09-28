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去哪都要帶著！2歲男和「人骨」當好友　150萬人讚爆：詭異又可愛

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去哪都要帶著！2歲男和「人骨」當好友　150萬人讚爆：詭異又可愛。（圖／翻攝自Instagram／abigailkbrady）

▲兒子與人骨的友情在網路上爆紅。（圖／翻攝自Instagram／abigailkbrady

記者李振慧／綜合報導

美國猶他州一名2歲男童最要好的朋友竟然「一具人骨」，而且無論去哪都有對方相伴，詭異的畫面時常嚇壞其他人，也令家人十分不解。母親近來將照片分享到網路上，兒子與人骨的特殊友情意外引發網友討論。

居住在鹽湖郡(Salt Lake County)的27歲女子布雷迪(Abigail Brady)，因為2歲兒子西奧(Theo)和152公分的萬聖節裝飾人骨本尼(Benny)變成好友，照片意外在Instagram上爆紅而被媒體採訪。照片中可看到，西奧與本尼總是形影不離，2人不但一起擠在超市購物車中逛街，一起在電視機前玩遊戲，就連在沙灘上也要帶著對方。

布雷迪表示，這一切始於15日她在整理地下室時，因為淹水便將物品搬到樓上，結果兒子看到人骨裝飾以為對方溺水，焦急地想把對方抬上樓，「我當時想著實在是太有趣了，所以就幫忙把它帶到樓上，從此西奧去任何地方都一定要帶著它」。

布雷迪後來開始將兒子與本尼的生活點滴分享在網路上意外爆紅，相關影片在TikTok上的觀看人數竟然高達150萬，可愛又詭異的友情讓網友笑稱，「我喜歡他的想像力，真是太可愛了」、「不要管別人怎麼說，你是一個好母親」，不過也有人擔心，西奧的特殊好友很有可能會害他交不到其他朋友。

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