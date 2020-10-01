美軍F-35B墜毀畫面曝光！狂冒煙直落…炸出巨大火球　目擊者嚇傻

F-35B Crashing Ground After Mid-Air Collision With KC-130J pic.twitter.com/dPBdVjokJ9 — vlad vlad (@vladwlad777) September 30, 2020

記者張方瑀／編譯

美國國防部9月29日證實，海軍陸戰隊一架KC-130J空中加油機與F-35B戰鬥機，在空中加油時發生擦撞，導致F-35B墜毀，所幸機上人員緊急彈跳逃生，沒有造成傷亡。當時民眾拍下的墜毀畫面也曝光。

綜合外媒報導，美國海軍陸戰隊一架F-35B戰鬥機在9月29日進行空中加油時，不慎和KC-130J空中加油機發生擦撞，結果F-35B墜毀，所幸機上人員緊急彈跳逃生；KC-130J空中加油機則在加州聖地牙哥郡（San Diego County）杰奎琳·科克倫地區機場附近（Jacqueline Cochran Regional Airport）迫降，所幸沒有造成任何傷亡。

附近民眾錄下墜毀瞬間，只見F-35B從遠方快速下降，還冒出陣陣黑煙，接著在加州帝國郡 （Imperial County）一處荒地墜毀，瞬間炸出巨大火球，畫面十分驚人。

▲緊急迫降的 KC-130J空中加油機。

據了解，這是F-35系列戰機至今第4次發生墜毀意外。2018年一架F-35B於南卡羅來納州海軍陸戰隊空軍基地墜毀，這是F-35B研發量產以來首次墜機意外；2019年時則有一架日本航空自衛隊F-35A在外海墜毀，機上人員失蹤。

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