打火機漏氣「全家瞬間被炸毀」　14歲女兒身亡爸崩潰：只是插上電

美國奧克拉荷馬州一棟民宅突然發生爆炸,造成一名14歲少女不幸身亡,其父母與哥哥也受傷,警方調查發現「凶手」很有可能是一支放在桌上的打火機,裡面的丙烷氣體外洩才會引發慘案。鄰居表示,男屋主事故後一直喃喃自語,他只是把咖啡機插上電,房子居然就爆炸了。

事件24日上午7時發生在奧克拉荷馬市東北部,一場突然其來的爆炸事故造成14歲少女馬奎爾(Berkley Maguire)身亡。消防員表示,當他們抵達現場時已經沒有很大的火勢,因為恐怖爆炸已經將整棟房子完全摧毀,街道上到處散落著房屋碎片,附近至少3棟房屋也受到波及毀損,可見其破壞力之驚人。

一名鄰居表示,「男屋主說他早上起來想要泡咖啡,才剛把插頭插上便被電到,接著房子就被炸毀了,他重複說著同樣的話快好幾千遍」。官員表示,造成爆炸的原因可能是一支打火機,確實有可能因為操作咖啡機或是開燈意外點燃丙烷氣體,詳細原因目前仍在調查。

目前死者的父親肖恩(Shawn)因為重傷被送到加護病房中,其母親坦達(Tanda)與哥哥哈登(Haden)也在住院,親友們已在Gofundme網站上發起募款,希望大眾能幫忙這家人度過難關。

