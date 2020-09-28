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社會 社會焦點 保障人權

拍飛密錄器嗆警「你眼睛這麼大顆」　台中男一掌代價4萬元

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記者黃翊婷／綜合報導

莊姓男子今年2月29日上午11時許酒後與女友發生爭執，見到兩名警員到場，竟然激動到直接拍飛密錄器、無線電等設備，還頻頻嗆罵三字經等髒話，結果當場被制伏並帶回派出所，日前則被台中地院法官依妨害公務執行罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元。

▲▼壓力,哭,崩潰,男人。（圖／pixabay）

▲莊男酒後與女友起口角，還打罵警察。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

判決書中提到，莊男當日酒後與女友因為異性問題發生口角以及肢體拉扯，女方的未成年女兒為了保護媽媽也加入「戰局」，結果因此受傷，這才鬧到不得不報警處理。

沒想到郭姓、何姓兩名警員到場後，莊男的情緒卻更加激動，不僅不願意離開現場，還動手拍飛何員身上的密錄器鏡頭，飆罵「挖勒，X你娘XX勒」、「啊你眼睛這麼大顆」、「比有犯法嗎」等話。

兩名警員身上的無線電、密錄器等設備遭拍落地面，還受到踢打攻擊，造成四肢多處挫傷，無奈莊男依舊鬧個不停，兩警只好合力將他壓制並帶回派出所。

台中地院法官認為，莊男明知到場的兩人都是警察，仍目無法紀，又是用腳踢又是用手推，考量到他犯後坦承犯行，也已經與警員達成調解並賠償完畢，最終依妨害公務執行罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元，全案仍可上訴。

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