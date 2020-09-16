竹聯「瘋狗偉」慶生慘被割頸血噴牆上　10多名小弟圍打2刺客斷骨

▲旭川會「瘋狗偉」在KTV歡唱慶生，因酒醉與人衝突遭刺傷頸動脈引發小弟大亂鬥。（資料照／記者游宗樺攝）

記者劉昌松／台北報導

竹聯幫旭仁會綽號「瘋狗偉」的陳姓男子，5月間在KTV內參加自己的慶生會，因酒醉在走廊上與陳姓、藍姓2男發生爭執，瘋狗偉的10多名小弟在包廂內聞聲衝出，陳男嚇到拿出折疊刀亂揮，刺中瘋狗偉頸動脈，瞬間血柱噴灑牆上，小弟們瘋狂圍毆陳等2人，台北地檢署16日依傷害等罪起訴雙方共12人。

▲業者事後灑水清洗瘋狗偉頸傷留下的血跡。（資料照／記者游宗樺攝）

5月13日深夜，瘋狗偉搭著賓利車到台北市信義區好樂迪KTV和10多名小弟狂歡，隔天、14日凌晨酒酣耳熱之際，瘋狗偉離開包廂上廁所，與陳男、藍男在走廊上發生碰撞，雙方激烈互嗆，包廂內的小弟們聽到爭執聲，全衝出來幫大哥助勢，目睹陳男持摺疊刀刺傷大哥，大哥脖子頸動脈遭刺傷，血流如注，噴到一旁牆上，小弟們馬上圍住陳男、藍男猛打，陳男被打到手骨折，且有氣胸狀況。

瘋狗偉自己摀著脖子跑到1樓等待救援時，鮮血還撒了滿地，警方獲報到場逮捕雙方，另外又查出瘋狗偉過去曾在信義區夜店門口，遭警察攔查時，不服警方勸導，嗆三字經自稱「我是阿偉」，警方拿出辣椒噴劑噴灑，現場叫囂小弟馬上都蹲到地上接受盤查，台北地檢署調查後，依傷害罪起訴在KTV互毆互傷瘋狗偉與小弟10人以及陳男與藍男，另依妨害公務起訴辱罵攔查員警的瘋狗偉。

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