黑車硬卡救護車！病翁差2分鐘到院「大力甩晃」　駕駛檢舉卡關

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

嘉義王姓男子24日駕駛救護車送一名老翁前往醫院，途中都有鳴笛，行經路口時卻險些與一輛沒有禮讓的黑色轎車發生擦撞，還好反應夠快才沒釀禍，事後他想檢舉黑車駕駛，但警方舉出個資法告知無法提供路口監視器，讓他又氣又無奈。

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▲黑車快速駛過救護車前。（圖／翻攝自東森新聞，下同）

影片中，救護車行經路口時前方幾乎沒有車輛，沒想到開到一半突然從右側衝出一輛黑色轎車，嚇得車上的護理師和家屬忍不住發出驚呼，病患也因為緊急剎車整個人甩晃了好大一下，還好經過檢查並沒有造成傷害。

王姓駕駛向《東森新聞》透露，當時只剩2分鐘就要抵達醫院，油門剛要踩下去，護理師跟家屬就說看到車，叫他趕快剎車，才沒有釀成大禍，只是他事後打算檢舉黑車駕駛，但行車紀錄器沒有拍到清楚的車牌，於是轉向警方求助，「我把情形講給警察廳，他說不好意思，因為現在個資法（的關係），無法調（事發路口）監視器給我們。」

▲護理師和家屬先看到黑車，趕忙通知駕駛注意。

對此，警方坦言這起事件不是車禍，的確是因為礙於個資法，所以不能提供監視器畫面給駕駛，如果要檢舉，得由民眾自行提供畫面。消息傳開後，不少網友力挺王姓駕駛，紛紛揚言要發起肉搜；但也有人緩頰道，或許黑車駕駛音響聲音開太大，才會沒有聽到救護車鳴笛。

其實，未禮讓救護車是有可能挨罰的，依據《道路交通管理處罰條例》第45條第2項規定，聽到救護車鳴笛不禮讓的汽車駕駛，恐怕得面臨3600元罰鍰並吊銷駕駛執照；萬一造成病患傷亡，最重將處以9萬元罰鍰，同樣必須吊銷駕照。

▼警方坦言因為法規限制，無法提供路口監視器畫面。