吃飯叫3個小姐只來1個！醉男怒推所長嗆「你哄X」　8字罰5萬

記者黃翊婷／綜合報導

42歲陳姓男子去年12月4日在屏東縣某小吃店用餐，不滿叫了3名小姐來陪酒卻只來1名，因此氣摔玻璃杯，還對到場處理的東港警分局林邊分駐所李姓所長嗆聲，「你哄X，你放給我開（台語）」，最後被屏東地院法官依妨害公務、侮辱公務員等罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元確定。

▲陳男為了小吃店小姐的人數與店家鬧得不愉快。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

判決書中提到，陳男當天晚上在小吃店內飲酒，喝醉之後砸毀店內的玻璃杯，見李姓所長和3名警員到場柔性勸說，希望他早點離開返家休息，一氣之下不僅繼續砸杯子，還出手推倒所長，被壓制並帶上警車時，甚至不忘怒嗆所長「你哄X，你放給我開（台語）」。

陳男事後辯稱，「我當時酒醉了，不知道那是警察，完全不知當時經過的情形。」不過，屏東地院法官認為，他接受警方偵訊時曾坦言是因為叫了3名小姐，店家卻只派來1名，心生不滿才會摔杯子，「我認為消費時間還沒到，錢也付了，我沒有離開的必要」，光從這句話就可以看出他對外界事物還有知覺反應，也能判斷決定是否有必要離開，顯然當時意識還很清楚，並未受到酒精影響。

陳男一審被依妨害公務、侮辱公務員罪判處拘役50日，他不滿提出上訴。二審法官認為，原審是在他所犯下的行為責任基礎下科刑，用法尚無不合，沒有量刑過重的疑慮，最終裁定駁回上訴，全案確定。

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