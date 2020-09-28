快速道路撞翻重機！水產行重開臉書90字道歉　網友更怒3小時灌爆

記者黃翊婷／綜合報導

南部一名重機騎士26日行駛台88線快速道路時，遭從路肩超車的水產行小貨車撞傷，業者事後回應「是重機不讓路，不是我們逼他車」，卻被憤怒的網友留言灌爆臉書，直到28日凌晨1時許才出面道歉，坦言會盡力彌補受傷的騎士。但網友們依舊不買帳，文章才公開3小時就刷出破千條留言。

▲業者道歉全文。（圖／翻攝自Facebook／當事人，下同）

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據了解，重機騎士26日下午3時20分行經台88線快速道路時，遭後方白色小貨車從右側超車追撞，連人帶車摔倒直接翻滾好幾圈，加上重機左側還有大車，情況非常驚險；所幸騎士摔車後機警奮力跳到路旁，後車也減速上前關心，才未造成追撞事故。

而白色小貨車隨即被起底是屬於一間位於高雄市的水產行所有，面對網友的指責，業者第一時間回應「是重機不讓路，不是我們逼他車」，結果反被留言灌爆，緊急關閉臉書，直到28日凌晨1時許才悄悄PO出一篇90字的道歉文，「在這裡對我在網路上所發表的言論公開向大家致歉，對不起造成大家的困擾，我們會盡最大的誠意及能力來彌補受傷騎士，再次跟傷者及大家說聲抱歉，我知道我錯了希望大家能給我機會來彌補這件事情。」

▲業者第一時間的回應引起眾怒。

不過，大多數網友看完水產行的道歉文仍舊感到十分憤怒，紛紛在文章底下抨擊，「只有對言論道歉喔」、「事後再來道歉也沒用了啊，人家差點因為你變孝子」、「血都流了，言論二次傷害也造成了，現在才要來彌補是有用？」、「行為不感到抱歉嗎？到底在飆什麼啊，真的看不懂，說騎士不讓，是你們不會開車吧」，短短3小時就刷出1181條留言。

▼水產行被起底多次違規。（圖／翻攝「第四維度 Photography」）

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