女大生「車道外→內」害她摔破腎　切一顆保命代價303萬元

記者黃翊婷／綜合報導

劉姓女大生2018年9月27日騎車行經台中市西屯區黎明路時，因為疏於注意變換車道，導致黃姓女騎士閃避不及撞上，左腎嚴重受創，不得不切除保命，事後遭提告求償1920萬3428元。台中地院法官日前裁定，劉女的雙親應連帶賠償303萬4076元，全案仍可上訴。

▲事發路段。（圖／翻攝自Google地圖）

黃女在判決書中提到，劉女當日晚間9時許行經黎明路三段近僑大二街的第一支燈桿前，卻沒有注意安全距離，從外側車道轉換至內側車道，她原本其在劉女後方，發現時已經閃避不及，發生碰撞之後人車倒地，左腎重度撕裂，送醫急救仍因傷勢嚴重不得不切除保命。

黃女表示，左腎切除之後還有許多後遺症問題，不僅腹部留有極大極深的疤痕，手術後至今生理期長達多個月沒有來，切除部位也出現蟹足腫現象，醫生說明日後恐怕會因為蟹足腫的緣故，導致腹部肌肉無法伸展，而降低懷孕的機率，她無法忍受一場車禍就讓生活發生巨變，未來還要承擔不孕的風險，這才決定提告求償1920萬3428元。

▲黃女擔心未來會不孕。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

對此，劉女雙親對於女兒變換車道造成車禍一事沒有意見，但強調她絕對沒有逃避責任，事發之後還留在現場，並向前來處理的警員坦承為肇事者，一家人雖然有意和解，無奈求償金額太高了，真的無力負擔。

台中地院法官認為，劉女未注意變換車道應讓直行車先行，加上沒有保持安全距離才會導致車禍發生，這部分的確有過失，考量到雙方應負責任為劉女7成、黃女3成，再扣除83萬餘元補償金、48萬餘元強制險，最終判女大生與家人應賠償303萬4076元較為適當，全案仍可上訴。