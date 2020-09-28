　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中秋烤肉火一點3萬元飛了　人夫掰「回家拿秋刀魚」下場曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／綜合報導

屏東楊姓男子去年中秋節在父親住處旁的空地生火，之後就離開現場，導致火勢失控，燒毀遮雨棚、農耕機具和房屋外牆，一審遭法院判處拘役30日，得易科罰金3萬元。屏東地檢署檢察官認為這是刻意縱火，但楊男強調自己只是回家拿秋刀魚要烤肉，全案上訴至高雄高分院，最終合議庭裁定駁回檢方上訴，全案確定。

▲▼燒烤,烤肉,致癌,炭火,燒肉,吃到飽,高熱量,暴飲暴食,油脂,半生熟,肉。（圖／記者周宸亘攝）

▲楊男辯稱當天是中秋節，原意只是想生火烤肉。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案無關）

檢方主張，楊男因為與父母發生爭吵，心生不滿才會在2019年9月13日晚間9時許做出放火行為，如果真的只是想要烤肉，應該遠離易燃物，且生火之後不得任意離開火源，他離開時現場已經出現濃煙，事後勘驗也沒有找到任何烤肉用具，實在難以想像他為什麼要選在父親住處旁邊的空地，「臨時起意」來烤肉。

對此，楊男接受警詢時供稱，當時他在木材堆旁邊生火準備烤肉，突然想到要送秋刀魚給妻子，於是就騎車離開，但隨後又改口是要回家拿秋刀魚。等到第3次接受偵查，他再度改口表示當天沒有放火，也沒有帶汽油，「我要回去工寮和妻子烤肉」、「我要烤肉才拿打火機去點木炭，不是故意要放火」。

▲▼火災示意圖。（圖／123RF）

▲檢方認為楊男是故意放火。（示意圖／123RF，與本案無關）

而楊父證稱，並沒有聽說兒子要烤肉，兒子和媳婦一直在外生活，雙方沒有同住，父子倆已經很久沒有見面了；楊男的姊姊也坦言，娘家沒有中秋節烤肉的習慣，父母都是很早就睡了。

由於楊男一審被依公共危險罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元。高雄高分院合議庭認為，檢方沒有楊男與家人之間有過節的證據，他因為想要在中秋節烤肉而生火，離開時現場只有煙霧沒有火勢，況且一般烤肉如果生火技術不佳，的確會出現火燃不起或火勢很小，但煙霧直竄的情形，因此無法判定他是不是在明知已經失火的狀況下，還故意離開，最終裁定駁回檢方上訴，全案確定。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
熱火東區封王！G6宰綠衫軍　將與湖人總冠軍賽交鋒
快訊／新冠肺炎再增3例　指揮中心下午2時說明
買500萬豪車當「行動炮房」　富二代特殊癖好搞殘OL
換名片出人命！OL控「傳產少東人夫」騙炮：闖紅燈還不戴套
快訊／嘉南大圳驚見2浮屍！　民眾嚇壞報警
快訊／改回來了！「全球市長聯盟」把六都列大陸城市　吳釗燮宣布
獨／Sandy爆不合Lulu「公開私密語音」　兩人心結首次說
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

黑車硬卡救護車！病翁差2分鐘到院「大力甩晃」　駕駛檢舉卡關

站寢室床邊看警專女實習生睡覺　學長辯「開錯門」下場出爐

機車考照「新魔王關」曝光！直線7秒排第二　十分之一考生慘敗

情侶超商前大吵！他好心上前勸架　下秒遭開槍射肚…血濺馬路送醫

蘇澳漁船遭日公務船撞破船艏　船長怒：沒廣播就撞還甩尾

中秋烤肉火一點3萬元飛了　人夫掰「回家拿秋刀魚」下場曝光

快訊／嘉南大圳驚見2男浮屍！死者穿蛙鞋…警疑晨泳溺斃

換名片出人命！正妹OL控「傳產少東人夫」騙炮：他第一次就闖紅燈

他遭凌虐「醃屍塞桶內」成怨靈！濟公半年前示警　嫌超冷血口供曝

載女友看貓空夜景撞3車害她骨折　少年恐賠百萬：第一次開不太熟

柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020

金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

楊謹華下廚放話「失敗了不姓楊」！　鄭元暢diss她：廚藝跟我一樣爛ＸＤ

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

柯佳嬿痛失小鬼…後台抱賈靜雯哭了　被Cue「舊愛王柏傑」許光漢暖救援！

竹內結子驚傳輕生身亡！　被發現陳屍家中…享年40歲

路考「直直撞」騎士暴衝撞牆　人倒立飛走！考官看傻眼

金鐘55／紅毯5帥各個高顏值！　許光漢.王柏傑「戴啾啾」炎亞綸「超閃西裝」

情侶超商前大吵！他好心上前勸架　下秒遭開槍射肚…血濺馬路送醫

蘇澳漁船遭日公務船撞破船艏　船長怒：沒廣播就撞還甩尾

中秋烤肉火一點3萬元飛了　人夫掰「回家拿秋刀魚」下場曝光

快訊／嘉南大圳驚見2男浮屍！死者穿蛙鞋…警疑晨泳溺斃

換名片出人命！正妹OL控「傳產少東人夫」騙炮：他第一次就闖紅燈

他遭凌虐「醃屍塞桶內」成怨靈！濟公半年前示警　嫌超冷血口供曝

載女友看貓空夜景撞3車害她骨折　少年恐賠百萬：第一次開不太熟

站寢室床邊看警專女實習生睡覺　學長辯「開錯門」下場出爐

前胸貼後背！澄清湖雙屍年齡、衣著曝　警：綁紅繩代表死也不分離

26歲男租「iRent載妹」糗撞分隔島側翻　熱褲女脫困見記者急喊自己：好醜喔

陳時中登小巨蛋飆歌、拍GQ　傳「英系」操盤...本尊說話了

「結婚簽名布」字跡蒸發…婆婆洗到變全新！萬人歪樓：跪求洗衣精

林志玲舊居文化氣息濃　首購最低1300萬入手中正區

看美國大選》周天瑋／記取自私的大人物會留下大敗筆

台中大夜市倒一波！新型「小可愛夜市」崛起　在地人才知：古早味

熱火G6宰綠衫軍東區登頂封王　將與湖人總冠軍賽交鋒

快訊／新冠肺炎再增3例境外移入　指揮中心下午2時說明！

史上最塞中秋！林佳龍有信心「國5不再連塞32hrs」　懇求國人協助

美國加州2035年起禁售燃油車　「全美最大新車市場」開第一槍！

強效控油、狂去角質？皮膚科醫揭秘3種「抗痘法」越做越傷！

狗魂上貓身聽話握手超神奇　網友驚：這是瑪爾濟斯吧？

社會熱門新聞

17歲少女流產成遊民　警驚：是亂倫

澄清湖浮雙屍！右手纏紅線　警研判：情侶殉情

珠寶設計師看妻斷氣　爬屍旁撫肩

男開共享汽車載妹自撞　女見記者驚：好醜

監理站暴衝摔斷手身分曝！女軍人借車第三次路考

74歲工人遭H鋼柱壓斷腿！網心酸：社會悲歌

【醃屍咒怨】慘遭凌虐致死不甘心　他成怨靈討公道

換名片出人命　OL控傳產少東人夫騙炮：他第一次就闖紅燈

快訊／高雄澄清湖「浮出男女雙屍」

前胸貼後背！澄清湖雙屍綁紅繩　警：代表死也不分離

桃園15歲男遭水刑亡！施虐阿姨輕判8年定讞

清大博士「台積電面試前」上吊亡

無照少年載女友看貓空夜景撞3車害她骨折　天價維修費曝

人妻偷情「舌尖遊走4大天王」！他喊：快到最高境界

更多熱門

相關新聞

秋日閱讀節將開跑　書車進剝皮寮

秋日閱讀節將開跑　書車進剝皮寮

中秋連假將至，家長還在煩惱要帶孩子去哪裡嗎？台北市立圖書館規劃，行動書車即將前進剝皮寮，在4天連假舉行一系列「秋日閱讀節」活動，結合剝皮寮歷史街區、當代敘事影展，讓在民眾在月夜團圓賞月、烤肉之餘，也能知性、充實度過假期。

手臂蝦中秋超夯！爆膏邪惡度破表

手臂蝦中秋超夯！爆膏邪惡度破表

中秋烤肉有烏魚子！他見紅白花紋傻眼

中秋烤肉有烏魚子！他見紅白花紋傻眼

江啟臣談美豬：再過下一個安心的中秋節

江啟臣談美豬：再過下一個安心的中秋節

吃它＝喝油！「人氣月餅」熱量TOP10曝光

吃它＝喝油！「人氣月餅」熱量TOP10曝光

關鍵字：

高雄高分院中秋節烤肉

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

鬼鬼收到「小鬼送的最後禮物」！

小鬼「委託潮牌」送禮…李千那打開崩潰

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

他激戰空姐小三90分鐘　妻發文一看心碎

撞重機水產行90字道歉　網一看更怒

柯佳嬿金鐘滑手機被抓包 「委屈留言」笑翻網

孫安佐為20年隱疾開刀！「全身麻醉」術後憔悴樣曝光

認愛小鬼只是想紅　峮峮曝酸民私訊反擊了

睡不著？上床前2hrs吃「好眠水果」一覺到天亮　營養師：還會變瘦

路肩超車撞重機！水產行「13字回應」遭網灌爆

Gino爆「我們其實不被允許同台」！

自己換機油想倒掉！他被車行婉拒秒求助

貨車撞重機！水產行遭起底是「違規大戶」

柯佳嬿認「心思不在典禮上」失去小鬼太痛

老公不在家！公公站媳婦門口「拔菇菇」

更多

最夯影音

更多
柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020

柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020
金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

楊謹華下廚放話「失敗了不姓楊」！　鄭元暢diss她：廚藝跟我一樣爛ＸＤ

楊謹華下廚放話「失敗了不姓楊」！　鄭元暢diss她：廚藝跟我一樣爛ＸＤ

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面