中秋烤肉火一點3萬元飛了　人夫掰「回家拿秋刀魚」下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

屏東楊姓男子去年中秋節在父親住處旁的空地生火，之後就離開現場，導致火勢失控，燒毀遮雨棚、農耕機具和房屋外牆，一審遭法院判處拘役30日，得易科罰金3萬元。屏東地檢署檢察官認為這是刻意縱火，但楊男強調自己只是回家拿秋刀魚要烤肉，全案上訴至高雄高分院，最終合議庭裁定駁回檢方上訴，全案確定。

▲楊男辯稱當天是中秋節，原意只是想生火烤肉。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案無關）

檢方主張，楊男因為與父母發生爭吵，心生不滿才會在2019年9月13日晚間9時許做出放火行為，如果真的只是想要烤肉，應該遠離易燃物，且生火之後不得任意離開火源，他離開時現場已經出現濃煙，事後勘驗也沒有找到任何烤肉用具，實在難以想像他為什麼要選在父親住處旁邊的空地，「臨時起意」來烤肉。

對此，楊男接受警詢時供稱，當時他在木材堆旁邊生火準備烤肉，突然想到要送秋刀魚給妻子，於是就騎車離開，但隨後又改口是要回家拿秋刀魚。等到第3次接受偵查，他再度改口表示當天沒有放火，也沒有帶汽油，「我要回去工寮和妻子烤肉」、「我要烤肉才拿打火機去點木炭，不是故意要放火」。

▲檢方認為楊男是故意放火。（示意圖／123RF，與本案無關）

而楊父證稱，並沒有聽說兒子要烤肉，兒子和媳婦一直在外生活，雙方沒有同住，父子倆已經很久沒有見面了；楊男的姊姊也坦言，娘家沒有中秋節烤肉的習慣，父母都是很早就睡了。

由於楊男一審被依公共危險罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元。高雄高分院合議庭認為，檢方沒有楊男與家人之間有過節的證據，他因為想要在中秋節烤肉而生火，離開時現場只有煙霧沒有火勢，況且一般烤肉如果生火技術不佳，的確會出現火燃不起或火勢很小，但煙霧直竄的情形，因此無法判定他是不是在明知已經失火的狀況下，還故意離開，最終裁定駁回檢方上訴，全案確定。