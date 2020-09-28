機車考照「新魔王關」曝光！直線7秒排第二　十分之一考生慘敗

記者黃翊婷／綜合報導

苗栗陳姓女軍人日前到監理站考機車駕照，卻不小心大暴衝撞到手部骨折，連帶掀起網友熱議，究竟路考8道關卡，哪一關才是最難的。根據監理所的統計，其實「直線7秒」並不是最難的，平均有十分之一的民眾都是敗在新制的「直角轉彎」，堪稱路考最新魔王關。

▲機車路考「魔王關」已經不是直線7秒了。（圖／記者賴文萱攝，下同）

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苗栗監理站副站長邱垂章透露，陳女26日來路考已經是第3次補考，不知道是不是太過緊張，剛通過第一關「直線的鐵路平交道路口停等」，卻在二段轉彎處不小心壓到線，下一秒就暴衝撞向牆壁，導致手部骨折、身上多處擦傷，幸好送醫治療後已經沒有大礙。

其實，機車考照新制自2016年6月1日上路後，新增二段式左轉、變換車道、直角轉彎及停車再開項目，讓不少民眾直呼變難了。但到底哪一關才是最難的，過去大多數人都認為是「直線7秒」，不過，新制上路之後，最新的魔王關卡變成「直角轉彎」，平均有十分之一的人是敗在這一關，直接擠下直線7秒成為失敗率排行第一的關卡。

▲部分民眾覺得新的機車路考變難。

依據監理所的網站介紹，機車路考一共有8道關卡，分別為直線平衡駕駛（得複試一次）、鐵路平交道、交叉路口、斑馬紋行人穿越道線、二段式轉彎、變換車道、直角轉彎、停車再開。

其中，直角轉彎這一關不論是轉太多或太少，只要車輪壓到管線，一次就扣16分。機車駕訓班教練張沛然向《東森新聞》透露小訣竅，在做打死彎的時候腳可以稍微往內縮，右轉的時候因為催油門會有點卡，所以手的角度也要稍微往外，這樣會比較好控制。

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