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隔壁老闆五一請吃烤肉　台中男起酒瘋鐵棍砸頭！超慘結局出爐

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記者黃翊婷／綜合報導

台中市某工程公司的張姓老闆2018年5月1日在廠區內舉辦烤肉活動，還「跨界」邀情隔壁公司的蘇姓員工等人參加，沒想到對方酒後失態，竟持鐵棍猛力朝他的頭部後方猛擊，導致他身受重傷，整整一年無法工作，日前獲判賠償86萬2743元，全案仍可上訴。

▲▼中秋節,烤肉,燒烤,炭烤,攤販,食安。（圖／記者李毓康攝）

▲張男請員工吃烤肉，卻遭發酒瘋的蘇男打傷。（示意圖／記者李毓康攝，與本案無關）

判決書中提到，張男在五一勞動節當天邀請隔壁公司的員工一起來參加烤肉聚會，沒想到蘇男酒後與自家賴姓員工發生爭執，當場罵了一聲「廢物」，他上前制止，卻被掐脖推去撞車斗，造成流鼻血、腦震盪等傷害。

雙方發生第一次爭執之後，蘇男越想越氣，同日深夜返回公司拿出一根鐵棍，趁著張男獨自在洗手台洗手時，從後方猛擊頭部及身體左側，就算人已經倒地、意識不清，仍繼續朝身體痛擊5、6下，直到張妻和其他員工發現才停手。

▲▼打架，傷害罪，傷害致死，拳頭，手。（圖／Pixabay）

▲蘇男與張男一共發生兩次衝突。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

張男遭打到頭部外傷合併頭皮開放性傷口、近端尺骨開放性骨折、軀體及四肢多處挫傷，身受重傷，整整一年無法工作。家屬不滿提出刑事告訴，蘇男也因此被台中地院法官依傷害罪判處10月有期徒刑。

接著，家屬再提告民事求償。法官認為，張男受到上述傷害，的確需要長期接受治療、休養，甚至嚴重影響到工作，身心都受到極大的痛苦，考量到雙方的身分、地位以及經濟能力，最終判蘇男應賠償86萬2743元，全案仍可上訴。

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