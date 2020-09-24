獨／喝酒停車睡覺照罰！他引擎發動稱「聽歌休息」...拒酒測吊照

男子酒後在車上休息，引擎發動遭警方認定酒駕。示意圖。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者李忠憲／台中報導

酒醉發動引擎停路邊休息仍視為酒駕！唐姓男子凌晨酒後將車停路邊紅線，人在車上發動引擎聽歌休息，遭員警認定酒駕拒測開罰18萬並吊銷駕照。他不服提行政訴訟，辯稱自己沒發動引擎，但警方提出的影片會說話，台中地院認為警方開罰有據，判唐男敗訴。

判決書指出，唐姓男子今年2月13日凌晨近1時許，人坐車上駕駛座，車停路邊紅線區域，巡邏員警發現有異，上前盤查。員警輕敲車窗示意，唐男開窗後遭發現有酒味，員警用感應棒再度確認，但唐男堅持自己沒開車，在車上休息，拒絕酒測，遭警方開出18萬元罰單並吊銷駕照，應參加道路交通安全講習。唐男不服向台中地院提行政訴訟，請求撤銷處分。

唐男否認酒駕並辯稱，他因為到停車處對面餐廳跟朋友聚餐喝酒，知道「喝酒不開車」，就上車找計程車行名片，要打電話問代駕服務。當時汽車鑰匙還在他長褲口袋，沒拿出也沒插入鑰匙孔，引擎並沒有啟動。

處理員警則提出現場處理時影像並表示，當時看到該車紅線違停，駕駛的唐男在車上，上前要勸導將車開走，但盤查時卻聞到酒味，所以請他接受酒測。但唐男卻否認有開車，只是發動引擎在車上休息，拒絕酒測。

法官勘驗現場密錄器影片，過程中員警向唐男表示「你就是發動嘛」，唐回說「啊發動又有怎樣？」，之後趁要拿手機關掉引擎和音樂，員警再說「關掉了喔」可見引擎確實未關。該車處於立即得以駛離狀態，已對交通造成一定影響，應可認定是駕駛行為，員警要求酒測有據。唐男卻不配合酒測，遭警方依拒測開罰18萬、吊銷駕照並應參加道路交通安全講習，為有理由，駁回唐男起訴。全案可上訴。

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