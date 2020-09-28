「我爸爸是國小老師」　柯文哲祭孔：對老師有特別感情

記者袁茵／台北報導

適逢教師節，台北市孔廟28日上午6時隆重展開「台北市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2570週年釋奠典禮」，由台北市長柯文哲再次出席擔任典禮「正獻官」。柯文哲致詞時向全天下老師說聲「辛苦了」，提及自己的爸爸是國小老師，所以對老師也有特別的感情。

北市投入許多機關團體，協助籌辦一年度儒家盛事，總人力估計超過250人，藉此表達對孔子的崇敬與讚頌之意；禮生主要以當地大龍峒仕紳與明倫高中學生組成，兢兢業業為文化傳承大業努力；樂生由台北市立重慶國中學生擔任，在樂長孫瑞金老師的訓練下，讓會場傳揚出古樂八音的優美樂聲；而每屆目光焦點的佾生，則是由蔡富存老師帶領大龍國小佾舞隊擔綱獻禮；最後典禮的饌品是依循古書記載，由台北市私立開平餐飲職業學校師生耗時精心製作。

▲柯文哲出席祭孔大典。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

柯文哲在致詞時提到，孔子是中華文化最具代表性的象徵，「有教無類」深植每個人心中，今天適逢教師節，向全天下老師說聲「辛苦了」，也感謝大家踴躍出席釋奠典禮，共同守護2000多年的儒家思想文化，保存文化資產精神。

柯文哲表示，自己的父親是小學老師，所以他對老師有特別的感情，謝謝台北市各位老師用心教學付出，讓北市教育成果受到國內外關注，過去兩年英國經濟學人雜誌評比城市，北市在教育項目獲得滿分，還連續2年拿到亞太地區城市教育類大獎，各個城市評比，北市教育都拿第一名，感謝各位老師辛苦付出，以及家長們的配合，今後會繼續努力提升北市教育品質，讓學生能有更好的照顧與資源，祝福大家身體健康、萬事如意。

此外，關於每年釋奠典禮後會致贈民眾限量禮品作為紀念，今年憑餐禮證兌換特色紀念品「學而時習之刺繡小書包」，發想自《論語》中的「學而時習之，不亦説乎」，鼓勵大家學習儒家溫故知新樂於學習的精神。

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