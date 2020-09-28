　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「我爸爸是國小老師」　柯文哲祭孔：對老師有特別感情

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者袁茵／台北報導

適逢教師節，台北市孔廟28日上午6時隆重展開「台北市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2570週年釋奠典禮」，由台北市長柯文哲再次出席擔任典禮「正獻官」。柯文哲致詞時向全天下老師說聲「辛苦了」，提及自己的爸爸是國小老師，所以對老師也有特別的感情。

北市投入許多機關團體，協助籌辦一年度儒家盛事，總人力估計超過250人，藉此表達對孔子的崇敬與讚頌之意；禮生主要以當地大龍峒仕紳與明倫高中學生組成，兢兢業業為文化傳承大業努力；樂生由台北市立重慶國中學生擔任，在樂長孫瑞金老師的訓練下，讓會場傳揚出古樂八音的優美樂聲；而每屆目光焦點的佾生，則是由蔡富存老師帶領大龍國小佾舞隊擔綱獻禮；最後典禮的饌品是依循古書記載，由台北市私立開平餐飲職業學校師生耗時精心製作。

▲▼柯文哲出席祭孔大典。（圖／記者袁茵攝）

▲柯文哲出席祭孔大典。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

柯文哲在致詞時提到，孔子是中華文化最具代表性的象徵，「有教無類」深植每個人心中，今天適逢教師節，向全天下老師說聲「辛苦了」，也感謝大家踴躍出席釋奠典禮，共同守護2000多年的儒家思想文化，保存文化資產精神。

柯文哲表示，自己的父親是小學老師，所以他對老師有特別的感情，謝謝台北市各位老師用心教學付出，讓北市教育成果受到國內外關注，過去兩年英國經濟學人雜誌評比城市，北市在教育項目獲得滿分，還連續2年拿到亞太地區城市教育類大獎，各個城市評比，北市教育都拿第一名，感謝各位老師辛苦付出，以及家長們的配合，今後會繼續努力提升北市教育品質，讓學生能有更好的照顧與資源，祝福大家身體健康、萬事如意。

此外，關於每年釋奠典禮後會致贈民眾限量禮品作為紀念，今年憑餐禮證兌換特色紀念品「學而時習之刺繡小書包」，發想自《論語》中的「學而時習之，不亦説乎」，鼓勵大家學習儒家溫故知新樂於學習的精神。

其他人也看了這些...

 美豬美牛9項行政命令闖關「改審查」　立院朝野大戰聯席會
一階達標！反萊豬連署書逾2萬份送中選會　江啟臣籲：勿卡案
江啟臣籲中選會別卡「食安公投」：反瘦肉精民意高達7成

更多熱門新聞...

江啟臣力邀蔡英文辯論「萊豬」：真相將會越辯越明！
江啟臣邀總統辯論美豬　朱立倫喊話蔡英文說明真相
食安超越藍綠！　江啟臣：瘦肉精議題交由全民決定

振興一下我們的美麗

▲▼柯文哲出席祭孔大典。（圖／記者袁茵攝）

▲▼柯文哲出席祭孔大典，致贈民眾「學而時習之」小包。（圖／記者袁茵攝）

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
熱火東區封王！G6宰綠衫軍　將與湖人總冠軍賽交鋒
快訊／新冠肺炎再增3例　指揮中心下午2時說明
買500萬豪車當「行動炮房」　富二代特殊癖好搞殘OL
換名片出人命！OL控「傳產少東人夫」騙炮：闖紅燈還不戴套
快訊／嘉南大圳驚見2浮屍！　民眾嚇壞報警
快訊／改回來了！「全球市長聯盟」把六都列大陸城市　吳釗燮宣布
獨／Sandy爆不合Lulu「公開私密語音」　兩人心結首次說
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳時中登小巨蛋飆歌、拍GQ　傳「英系」操盤...本尊說話了

「我爸爸是國小老師」　柯文哲祭孔：對老師有特別感情

台海若發生戰事美國會來幫忙？　吳釗燮：自助而後人助

北市圖「秋日閱讀節」開跑　行動書車前進剝皮寮

快訊／「全球市長聯盟」把六都列大陸城市　吳釗燮：改回來了

英系5大咖全現身！陳時中關鍵幕僚曝光　跑遍大小行程都靠她

驚！蔡英文人體透視圖曝光　趙天麟揭露「國家機密」

談2024選總統！柯文哲：把自己的能力準備好　是對國家責任

世界衛生大會11月復會　外交部：爭取觀察員身分出席

台灣6都遭「全球市長聯盟」矮化　外交部表達嚴正抗議

柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020

金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

楊謹華下廚放話「失敗了不姓楊」！　鄭元暢diss她：廚藝跟我一樣爛ＸＤ

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

柯佳嬿痛失小鬼…後台抱賈靜雯哭了　被Cue「舊愛王柏傑」許光漢暖救援！

竹內結子驚傳輕生身亡！　被發現陳屍家中…享年40歲

路考「直直撞」騎士暴衝撞牆　人倒立飛走！考官看傻眼

金鐘55／紅毯5帥各個高顏值！　許光漢.王柏傑「戴啾啾」炎亞綸「超閃西裝」

陳時中登小巨蛋飆歌、拍GQ　傳「英系」操盤...本尊說話了

「我爸爸是國小老師」　柯文哲祭孔：對老師有特別感情

台海若發生戰事美國會來幫忙？　吳釗燮：自助而後人助

北市圖「秋日閱讀節」開跑　行動書車前進剝皮寮

快訊／「全球市長聯盟」把六都列大陸城市　吳釗燮：改回來了

英系5大咖全現身！陳時中關鍵幕僚曝光　跑遍大小行程都靠她

驚！蔡英文人體透視圖曝光　趙天麟揭露「國家機密」

談2024選總統！柯文哲：把自己的能力準備好　是對國家責任

世界衛生大會11月復會　外交部：爭取觀察員身分出席

台灣6都遭「全球市長聯盟」矮化　外交部表達嚴正抗議

詭！2男穿蛙鞋晨泳帶救命利器「魚雷浮標」...竟浮屍嘉南大圳

陳時中登小巨蛋飆歌、拍GQ　傳「英系」操盤...本尊說話了

「結婚簽名布」字跡蒸發…婆婆洗到變全新！萬人歪樓：跪求洗衣精

林志玲舊居文化氣息濃　首購最低1300萬入手中正區

看美國大選》周天瑋／記取自私的大人物會留下大敗筆

台中大夜市倒一波！新型「小可愛夜市」崛起　在地人才知：古早味

熱火G6宰綠衫軍相隔6年東區封王　與湖人總冠軍賽交鋒

快訊／新冠肺炎再增3例境外移入　指揮中心下午2時說明！

史上最塞中秋！林佳龍有信心「國5不再連塞32hrs」　懇求國人協助

美國加州2035年起禁售燃油車　「全美最大新車市場」開第一槍！

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

政治熱門新聞

「全球市長聯盟」矮化台灣　吳釗燮改回來了

蔡英文人體透視圖曝光　趙天麟揭露「國家機密」

談2024！柯：把自己的能力準備好

「全球市長聯盟」矮化台灣　6都市長發中英聯合聲明：不排除退出

國民黨籌劃駐美代表處　一級主管全「親美」

台灣6都遭「全球市長聯盟」矮化　外交部表達嚴正抗議

英系5大咖現身！陳時中關鍵幕僚曝　跑遍大小行程都靠她

WHA將復會　外交部：爭取觀察員出席

Kolas：非所有人還有勇氣穿族服上街

民進黨慶音樂會　維安查扣游錫堃「創黨」報告書

蘇貞昌轟張韶涵、歐陽娜娜：去對岸唱不適當的歌

蘇澳漁船與日本公務船衝撞　外交部回應了

范世平：台美建交非假議題　只是台灣「婉拒」

柯P笑南部學校冷氣開就跳電！黃偉哲心痛回應

更多熱門

相關新聞

張上淳獲師鐸獎曝「為難之處」

張上淳獲師鐸獎曝「為難之處」

109年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會，今（28日）在陽明山中山樓舉行。台灣大學副校長張上淳這次是最年長的師鐸獎得主，身兼多職，除是中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人，還負責學校、醫院等行政職重大工作，可以說是時間管理大師，他坦言為了國家防疫，確實卡到其他工作，感到為難，但過去資歷幫助他克服這些問題。

談2024！柯：把自己的能力準備好

談2024！柯：把自己的能力準備好

「全球市長聯盟」矮化台灣　6都市長發中英聯合聲明：不排除退出

「全球市長聯盟」矮化台灣　6都市長發中英聯合聲明：不排除退出

黃偉哲為小一新生點硃砂開智慧祝福

黃偉哲為小一新生點硃砂開智慧祝福

南部冷氣跳電說惹議　柯：標題殺人

南部冷氣跳電說惹議　柯：標題殺人

關鍵字：

柯文哲教師節老師孔子孔廟

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

鬼鬼收到「小鬼送的最後禮物」！

小鬼「委託潮牌」送禮…李千那打開崩潰

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

他激戰空姐小三90分鐘　妻發文一看心碎

撞重機水產行90字道歉　網一看更怒

柯佳嬿金鐘滑手機被抓包 「委屈留言」笑翻網

孫安佐為20年隱疾開刀！「全身麻醉」術後憔悴樣曝光

認愛小鬼只是想紅　峮峮曝酸民私訊反擊了

睡不著？上床前2hrs吃「好眠水果」一覺到天亮　營養師：還會變瘦

路肩超車撞重機！水產行「13字回應」遭網灌爆

Gino爆「我們其實不被允許同台」！

自己換機油想倒掉！他被車行婉拒秒求助

貨車撞重機！水產行遭起底是「違規大戶」

柯佳嬿認「心思不在典禮上」失去小鬼太痛

老公不在家！公公站媳婦門口「拔菇菇」

更多

最夯影音

更多
柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020

柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020
金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

楊謹華下廚放話「失敗了不姓楊」！　鄭元暢diss她：廚藝跟我一樣爛ＸＤ

楊謹華下廚放話「失敗了不姓楊」！　鄭元暢diss她：廚藝跟我一樣爛ＸＤ

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面