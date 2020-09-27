2020孔廟文化節啟蒙大典　黃偉哲為小一新生點硃砂開智慧祝福

▲2020年孔廟文化節以「木敔穆靜」為主題，紀念孔子誕辰2570週年，市長黃偉哲一一為學童點硃砂開智慧，祝福每位學童福慧雙全、健康快樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020年孔廟文化節以「木敔穆靜」為主題，紀念孔子誕辰2570週年，27日上午在孔廟大成殿，循古禮舉辦「啟蒙大典－硃砂啟智」儀式，由快樂讀經幼兒園的小朋友的朗誦經文為活動拉開序幕，市長黃偉哲一一為學童點硃砂開智慧，祝福每位學童福慧雙全、健康快樂。

立法委員林俊憲、市議員陳怡珍與呂維胤也先後來到孔廟表達對文化與教育的關心，後與孔廟外的攤商寒喧致意。





黃偉哲表示，28日是秋祭的祭孔大典，與今日的啟智儀式相同，都是彰表對孔子的尊重與其精神的傳承，很高興能為小朋友點上硃砂予以祝福，每年剛上小學的小朋友很多，儘管沒辦法幫每位都點到硃砂，但相信只要每位家長都用心陪伴孩子一起走好人生學習的「第一哩路」，孩子一定能夠獲得智慧、健康快樂地成長。





文化局表示，2020孔廟文化節以「木敔穆靜」為主題，在祭孔大典中有一樂器以木雕製而成，模樣似虎背負二十七齟齬，名為「敔」（音同「羽」），演奏時以籈擊首三下再刷背三下，表示樂章已畢。由於敔在古代僅奏於宮廷雅樂及祭祀樂音結束之時，《尚書》稱「合止柷敔。」，因此古人言「臣聞柷敔希聲，以諧金石之和。」顯示敔在禮樂儀式中的重要地位。八音禮讚，雅樂和鳴；木敔擊響，肅穆寂靜。孔子的哲思與理念經歷兩千多年之後，仍然餘音繞梁直至今日，使後世永懷對大成至聖先師的崇敬，期許杏壇春風芬芳持續傳遞不息。





2020孔廟文化節相關精彩活動，包括26日的「從台南孔廟的視角暢遊曲阜孔廟」主題講座、27日的〈孔廟文化走讀活動－文昌之旅〉踏查活動、文殿巡禮，以及27、28日連續2天的臨時郵局等，皆以孔廟為核心據點，突顯出全台首學台南孔廟在我國文化資產上的重要意義。更多2020年孔廟文化節相關活動介紹、進行時間及參加辦法可上文化局網站查詢。

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