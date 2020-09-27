談2024選總統！柯文哲：把自己的能力準備好　是對國家責任





▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

面對2024總統大選，台北市長柯文哲日前曾經表態，他不是想，而是「直接準備」。柯文哲24日再度被問及關於選總統的問題，他認為把自己的能力準備好，就是對國家的責任，不過如果發現別人比較適合，那就不要自己當總統。

柯文哲在24日播出的《我是救星》節目中提到，他常常說順其自然就好，就這樣順順的做，行就行，不行就不行，何必活在世界上好像一定要有什麼目的，其實能當台北市長已經是意外了。」

至於下一步路怎麼走？柯文哲認為，「奇怪，每個人都想東想西！」但其實就是把每天該做的事情做完，就這樣走，行就行，不行就不行，為什麼一定要很執著？自己完全沒有招式，就是直拳攻擊，所以常常被打得鼻青臉腫，「但何必這麼麻煩，自然就好！」

關於民眾黨被外界嘲笑「4％黨」，柯文哲說，失敗不是壞事，過去5年他的民調也有高低起伏，只能說順風的時候豬會飛，逆風當然飛不起來，只能就笑一笑。

被問到怎樣算逆風？柯文哲稱，「我現在谷底了！」不過這也不是壞事，因為平常就在煉丹爐裡面燒，有什麼弊病就很難產生，被大家盯到「全身金光閃閃」，所以不會有什麼缺點。

針對2024總統大選，柯文哲表示，「把自己能力準備好，是對國家的責任。」沒有說一定要做，如果發現別人比較適合，那何必要選？「就不用自己當！」不過時間還沒到，緊張什麼？「時也、命也、運也，非我之所能也！」

柯文哲提及，其實總統蔡英文於2020年高票當選總統，「不要以為817萬票很高，反送中佔多少？把這因素拿掉，蔡英文不見得會贏！」當然國民黨也推出不是很強的對手，「推正常的搞不好局面會不一樣。」所以說想這麼多幹什麼？時也、命也、運也，把該做的事情準備好，別人比較好，那換別人也無所謂。

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