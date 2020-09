談2024選總統！柯文哲：把自己的能力準備好　是對國家責任

針對國際組織「全球氣候與能源市長聯盟」(Global Covenant of Mayors for Climate and Energy)近日把加入聯盟的台灣六都國籍全列為「中國」之下,六都市長27日晚間發布聯合聲明,表示若「全球氣候與能源市長聯盟」未更改回原始註冊名稱,六都將不排除退出該聯盟,以捍衛我方權益。