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時間管理大師張上淳獲師鐸獎　曝身扛多項重擔「為難之處」

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▲▼台灣大學副教授張上淳獲師鐸獎。（圖／記者許展溢攝）

▲張上淳獲師鐸獎，受訪談時間管理。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

109年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會，今（28日）在陽明山中山樓舉行。台灣大學副校長張上淳這次是最年長的師鐸獎得主，身兼多職，除是中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人，還負責學校、醫院等行政職重大工作，可以說是時間管理大師，他坦言為了國家防疫，確實卡到其他工作，感到為難，但過去資歷幫助他克服這些問題。

會前媒體問張上淳有行政職，還要兼顧分配看診等多項工作，可以說是時間管理大師，張上淳說，自己是感染科醫師，在台大醫院有很長久時間，從感染科主治醫師，再到主任，加上SARS時照顧到台灣第一個病人，累積很多傳染病控制經驗，今年因不明新興傳染疾病，就自然接受擔任專家小組成員，自己也希望為台灣做點事。

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▲▼9月9日指揮中心記者會,陳時中,莊人祥,陳宗彥,周志浩,張上淳。（圖／指揮中心提供）

▲張上淳累積多年資歷，成中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人。（圖／指揮中心提供）

談到醫院工作，張上淳表示，自己是醫院臨床醫師，也是老師，醫學院工作本來就包括教學服務，各面向都要兼顧到，教學是老師很重要的職務，雖然時間跟這次疫情難免會有衝突，但過去累積的教學資歷、對學生的幫忙，師鐸獎肯定的不是只有這段時間，是長久以來的累積。

張上淳坦言，時間分配上確實比較為難一些，不過，擔任過許多行政職務，如醫學系主任、院長等，也到衛生署擔任副署長工作，知道行政方面要怎麼把時間處理好，並說從今年一月開始，休息時間很少，時間管理應該是說，花長久時間在各樣的工作上，尤其疫情吃緊，難免會卡到其他工作，但謝謝學校讓他暫時時放下工作，以防疫為主。

媒體問要怎麼做到不是只有工作，還能兼顧家庭？張上淳指出，當主治醫師後 對自己病人負責任，責任制對這個年代的醫師非常習慣，若又要當醫學教授，好多面向都要兼顧，必然花更多時間，但是每個人價值觀，看自己要不要去選擇，以自己那年代可以說樂在其中，不一定會把工作當成很大的負擔，救回生命的成就感，會得到很多喜悅。

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