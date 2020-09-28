美若關中國駐紐約領館　胡錫進：中方將關美駐上海或香港外交機構

▲7月27日上午10時，美國駐成都總領事館閉館。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

中美角力不斷升溫，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）近期表示，中國駐紐約總領事館是「間諜中心」，他更威脅逮捕中國外交官。對此，大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進表示，若美國如此做，中國將對同樣數量的美國外交官採取措施；若美國關閉中國駐紐約領事館，中國則會關閉美國駐上海或香港的外交機構。

胡錫進26日在Twitter發文稱，美國顯然正在準備採取新的挑釁行動，「讓我提醒他們：如果他們驅逐中國外交官，同樣數量的美國外交官將被驅逐出中國。」

蓬佩奧於9月24日在接受《紐約郵報》採訪時說，中國外交人員的活動，已超過正常的外交界線，更似是間諜行為。

▲中美角力升溫。（圖／路透）

對於蓬佩奧的言論，中國外交部於9月25日進行譴責，美國繼關閉中國駐休士頓總領事館之後再次挑起事端；中國將根據形勢發展做出必要的反應。不過，目前官方並沒有透露是何種反制措施。

胡錫進則在Twitter直言，「如果美國關閉在紐約的中國總領事館，那麼中國必須關閉在上海或香港的美國領事館。」

近來，美國對中國實施全方位的打壓，涉及的領域包括貿易、科技、媒體、外交，以及涉香港、西藏、新疆等議題。對此，北京方面均採取對等報復措施。

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