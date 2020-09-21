解放軍戰機多方向逼近台灣！　胡錫進：美台關係升級逼陸「攤牌」

▲解放軍空軍演練。（圖／翻攝自空軍發佈微博）

記者鄭思楠／綜合報導

解放軍18日出動18架軍機，包括轟-6、殲-16、殲-11、殲-10越過海峽中線並且進入台灣防空識別區（ADIZ），距離新竹海岸線一度僅68公里，國軍F-16緊急掛彈升空攔截，並且進行廣播警告驅離。對此，大陸官媒《環球時報》總編胡錫進警告，大陸全社會已對台當局失去耐心，若美台繼續提升勾連，大陸的軍事行動必將大幅升級，直至攤牌！

18日和19日連續兩天，解放軍在台海進行高強度實戰演練，大批戰機從多個方向逼近台灣，胡錫進直言，「這種情況在台海上空前所未有。」

他點出關鍵，解放軍實際上在演練應對台海突發事變的緊急軍事動員能力，這麼大的行動，能夠在如此短時間裡組織起來，這是一個十分強烈的信號，它說明解放軍已有能力在極短時間裡動員組織針對台灣的軍事行動，「這說是演習，但它更像實戰，是解放軍和整個國家針對台海局勢一次應急反應的實操過程，因而它具有極其重要的意義，是中國大陸針對台海局勢擺出的新的重大砝碼。」

胡錫進強調，解放軍這次是下猛藥，清楚表明大陸不再容忍美台用切香腸的方式提升勾連；這種勾連已經成為大陸打擊的首要目標，它必須停下來，否則大陸的軍事行動必將繼續大幅升級，直至攤牌。

「18日、19日的演習強烈震動了島內民進黨當局，蔡英文等人反復強調海峽地區的和平穩定，台媒還爆出消息說，台軍將過去的『第一擊』改稱為『行使自衛反擊權』，這個詞語的變化此時透出來，我認為是在宣示台軍不會開第一槍，以免解放軍誤判，」他認為。





▲中國解放軍東部戰區在半夜進行火箭軍演訓。（圖／取自解放軍東部戰區公眾號）

他指出，現在離解放軍戰機飛到台灣本島上空只剩一步之遙，如果美台繼續升級官方勾連，「相信解放軍將有充分的意志試射巡航導彈飛越台灣島，派戰機飛臨台灣本島上空宣示主權，開展演訓，那將形成台海地區全新的軍事格局。」

胡錫進表示，重要的是，大陸全社會已對台當局失去耐心，普遍認為需要給島內台獨勢力一個根本性教訓，「如果對方敢開第一槍攻擊我軍戰機，那麼解放軍就可以對台灣軍事力量開展毀滅性打擊，把解決台灣問題推向新階段。」

最後，他也認為，「中國大陸社會的上下都熱愛和平，但我們越來越清楚，和平必須有強大的軍事能力和在必要時堅決使用這些能力的決心提供支援。美台切香腸發展官方關係，現在他們切到手指了。尤其是蔡英文當局，他們或者懸崖勒馬，或者跌入深淵，粉身碎骨。」

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