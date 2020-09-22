批美「耍弄心機」　新華社：打台灣牌牽制中國終將失敗

▲美國國務院次卿柯拉克（左）19日結束行程，搭乘美國專機離台。（圖／外交部提供）

記者陳政錄／綜合報導

針對美國高官接連訪台，大陸官媒《新華社》紐約分社於當地時間21日發表「國際時評」，稱美方不顧中方堅決反對和反覆規勸，屢屢在台灣問題上耍弄心機，注定打錯算盤。

該文強調，任何無視、否定或者挑戰一個中國原則的企圖都將以失敗而告終。另對於美國務院次卿柯拉克17日到19日訪台，被美方定位為參加台灣故前總統李登輝喪禮，大陸官媒說，「美方執意安排克拉奇訪台，背後究竟打的什麼小算盤，美方心知肚明，世人也看得明明白白」。

時評指出，美國無非是搞政治秀謀取私利，打台灣牌牽制中國。包括近期美國國務卿蓬佩奧公開祝賀蔡英文就職於前，衛生與公眾服務部長阿扎爾訪台於後；推出《台北法案》，支持台灣鞏固「邦交」，還對台出售軍火。

▲美國官員訪台期間，解放軍派遣轟六型機等戰機擾台。（圖／國防部提供）

新華社表示，美方嚴重違反美方向中方做出的政治承諾。台灣問題是中美關係中最重要最敏感的問題，一個中國原則是中美關係的政治基礎，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止一切形式的美台官方往來，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，避免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

該文最後重申，中國絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去。強調中方有堅定的意志挫敗台獨，呼籲美妥善處理涉台問題。

但對於中共解放軍接連在美官員訪台期間，派遣軍機擾台，更稱沒有所謂的海峽中線，我外交部發言人歐江安駁斥說，中華民國台灣是主權國家，政府在領土上行使有效排他性管轄權，這是無可否認的事實，也是台海兩岸的現狀。「台灣與中國之間以海峽相隔，多年來兩岸對中線的默契，成為避免軍事衝突、維持和平穩定的現狀象徵。中國外交部的說法，一如摧毀一國兩制的港版國安法，也將摧毀台海現狀。」

總統蔡英文也在日前受訪時說，這件事情一連串軍事活動，不僅是造成兩岸問題，還是區域安全問題，「中國不斷軍事行動，其實對中國來講，會讓區域國家越來越清楚，中國存在是有侵略性並帶有威脅，讓區域不僅是台灣產生警覺。」

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