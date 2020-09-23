　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

禁令生效後　華為董事長：仍願意繼續採購美產品

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲華為輪值董事長郭平。（圖／翻攝自CFP、華為官網）

▲華為輪值董事長郭平。（圖／翻攝自CFP、華為官網）

記者陳政錄／綜合報導

美國對華為第三輪制裁禁令15日生效，以至後者手機晶片面臨「斷供」危機。對此，華為輪值董事長郭平15日在一場大會後受訪稱，這確實給公司營運帶來很大困難，還在積極尋找解決方法。但他話鋒一轉，直言「如果美國願意的話我們還是繼續採購美國的產品，我們會繼續堅持全球化的發展戰略。」

華為輪值董事長郭平、消費者業務雲服務總裁張平安、公司常務董事汪濤等高級主管23日出席華為全聯接大會，並接受媒體採訪。郭平指出，禁令具體的影響數據還在評估過程中。

郭平強調，華為公司「地主家的餘糧」，如To B業務等，準備還是比較充分的，華為希望把聯接、計算和人工智慧等領域結合起來，為客戶創造價值；手機晶片方面，華為需要消耗幾億個晶片，還在積極尋找辦法，「我們也知道美國的晶片製造商也在積極向美國政府申請。」

▲▼華為海思,晶片,半導體。（圖／CFP）

▲華為集團旗下海思半導體，致力研發自主晶片。（圖／CFP）

據了解，美國禁令15日生效後，意味著台積電、高通、三星、SK海力士、美光等主要元件廠商，將不會再供應晶片給華為，華為將難以買到利用美國技術生產的晶片等相關零組件；不過據《中國證券網》等陸媒報導，經申請後，目前英特爾、AMD兩家CPU大廠，已取得供貨華為的許可。

但業內人士分析稱，AMD、英特爾供貨，主要有助於華為維持筆記型電腦業務，智慧型手機業務仍面臨斷供危機；《第一財經》報導，自2019年5月到2020年8月，美國商務部一共對華為進行了三波打壓，首先控制華為使用美國產品，再來是限制華為晶片於生產過程中使用美國技術，新的禁令則主要限縮華為採購含有美國技術的晶片。

另對於華為在澳洲的研發投資，傳授美國禁令影響，經費被削減超過1億澳員，並計畫在2021年前裁員1000人（由1200人減為200人）。華為公司常務董事汪濤回應稱，澳洲是一個很小的市場，從來都不是華為特別聚焦的市場，公司會將優質資源向優質客戶傾斜，根據市場情況進行合適調整。

華為消費者業務雲服務總裁張平安說，美國禁令不會放緩華為HMS生態建設的進度，華為還希望在下一代操作系統（鴻蒙OS）上，能夠有不一樣的創新。

►時間對我們來說完全沒用！

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
快訊／苗栗嚴重車禍！機車巴士對撞　騎士當場爆頭慘死
小鬼演唱會空一片！女學生4年前「吃土買票」曝現場狀況
信義潑屎妹轉戰直播主！大跳電臀舞　彎腰「邪惡視角」曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

川普7分鐘演講「提中國11次」　華春瑩毫不客氣反擊

禁令生效後　華為董事長：仍願意繼續採購美產品

多金已婚男暈船女博士！一秒純情「狗血劇情神展開」　3年後淪笑柄

直播主花3.8萬「買處女」…現場性侵放送31分稱「在驗貨」

華為：美國打壓為經營帶來巨大壓力「求生存是我們的主線！」

潘曉穎父母批陳同佳龜縮！　要求親回赴台日期：你良心過得去嗎？

篩選媒體？港警修改「記者定義」　記協轟打壓新聞自由

陸客至澳門旅遊簽證今恢復　十一假期估人潮暴增

中共黨媒：甲骨文是披羊皮的狼　美國打壓TikTok的「溫柔陷阱」　

解放軍「洩露軍事秘密」遭處分！　東部戰區罕見「圖文詳解」

吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚

鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

出界就墜谷！1對1鬥牛賽開打 高海拔籃球場2男「攻防搶上籃」

打燈無敵？三寶違規硬切左轉擋道　救護車遭逼繞路...網怒批：自私！

精簡使用者介面、支援子母畫面　懶人包整理！iOS 14實用新功能

總統稍早前往茶專飲料店畫面及飲料杯畫面1

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

川普7分鐘演講「提中國11次」　華春瑩毫不客氣反擊

禁令生效後　華為董事長：仍願意繼續採購美產品

多金已婚男暈船女博士！一秒純情「狗血劇情神展開」　3年後淪笑柄

直播主花3.8萬「買處女」…現場性侵放送31分稱「在驗貨」

華為：美國打壓為經營帶來巨大壓力「求生存是我們的主線！」

潘曉穎父母批陳同佳龜縮！　要求親回赴台日期：你良心過得去嗎？

篩選媒體？港警修改「記者定義」　記協轟打壓新聞自由

陸客至澳門旅遊簽證今恢復　十一假期估人潮暴增

中共黨媒：甲骨文是披羊皮的狼　美國打壓TikTok的「溫柔陷阱」　

解放軍「洩露軍事秘密」遭處分！　東部戰區罕見「圖文詳解」

陳偉殷回鍋日職受關注　美媒：仍有機會回大聯盟

日曬房爆手錶偷拍！女大生驚覺遭看光：難怪員工誇我身材好

快訊／苗栗出磺坑2號隧道驚悚車禍　巴士機車對撞騎士爆頭亡！

住對面10幾年不認識　因為封城...IT男陽台上「靠眼神」追到鄰居

就是想穿褲裝走紅毯！精選六家品牌　實現你的型格婚紗夢

男粉絲每天傳鹹濕私訊「老公X我」　鄭人碩大器回覆⋯狂吸30萬粉絲

川普7分鐘演講「提中國11次」　華春瑩毫不客氣反擊

新莊哥「搭機捷上班」來回3hrs！怒轟根本整人…網：不是用來通勤

2人同行1人只要10元！中秋、國慶連假揪團玩義大　萬聖趴扮鬼妝

金山嬤「報復性出遊」慘遭丟包高雄！爆哭急叩兒：快來救我

大陸熱門新聞

姊弟尿液驚現黑蟲！醫追問臉色大變

「新聞受害者」長太帥爆紅！名企認領：自家員工

87司機狂逼車還潑奶茶！惡行遭肉搜

少女遭多人性侵！屁孩竟露勝利笑容

要聯合國主持公道　習：不能誰拳頭大就聽誰

高清鏡頭下神顏值！她獲封最美女記者

解放軍洩露軍事秘密遭處分！東部戰區罕見圖文詳解

24歲男喝茫！同事被「瞬間割喉」亡

妹妹塞錢給哥哥　淚喊：見一面少一面

A片網見少女被多人性侵！老司機報案揪未成年狼

性侵開直播！他花3.8萬買處女當場驗貨

直播主花3.8萬「買處女」…現場性侵稱「在驗貨」

已婚航空業男出差暈船女博士！狗血劇情神展開

外送員趕單！　踩空「滾到1F」口鼻出血身亡

更多熱門

相關新聞

1天死800美人　年底可能奪40萬命

1天死800美人　年底可能奪40萬命

美國新冠肺炎死亡人數在22日突破了20萬，比起排名第二的巴西13.7萬死亡病例，遙遙領先多了6萬多人。川普表示，有20萬人死於疫情是一件「可惜」的事，但如果他沒有做出相應措施，死亡人數也許會達到250萬、350萬人，「我們做得非常出色。」華盛頓大學預測，至今年底死亡人數將翻倍達到40萬。

臉書移除155個狂發假消息帳號

臉書移除155個狂發假消息帳號

逼川普退選！　53歲投毒女拒絕認罪

逼川普退選！　53歲投毒女拒絕認罪

華為：美國持續打壓下「求生存是主線！」

華為：美國持續打壓下「求生存是主線！」

川普連任選情不樂觀

川普連任選情不樂觀

關鍵字：

華為中美美國郭平禁令晶片中美關係貿易戰中美貿易戰

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小鬼黃鴻升留4280萬遺產！律師曝「殘酷現實」

賓士貼壁飛行200米　一排護欄全撞爛

酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　竟是海陸正妹

小鬼過世前交代後事「留一隻手骨」放客廳

熊熊毀婚特斯拉男原因曝光！

小鬼護峮峮不認愛　遇記者躲路燈怕曝光

熊熊特斯拉未婚夫「開法拉利載妹偷吃」！

手機壞了分期還要繳？女大生邏輯嚇死人

信義區網帥爆8劈　正宮還是20萬粉網紅

小鬼4000萬遺產「生母也能繼承一半」！律師揭2難關

華岡5人幫靈堂手牽手「不敢哭出聲」！許瑋甯潰堤了

特斯拉男爛事太多…熊熊爆動胎氣「胎兒流掉」！

眾女友身材好到包不住　IG床照狂曬深溝妹

快訊／國軍訂88杯突棄單　蔡英文親赴飲料店買爆

爸爸1句話「小鬼咬牙買4280萬北投房」

更多

最夯影音

更多
吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚

吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚
鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面