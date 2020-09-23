禁令生效後　華為董事長：仍願意繼續採購美產品

▲華為輪值董事長郭平。（圖／翻攝自CFP、華為官網）

記者陳政錄／綜合報導

美國對華為第三輪制裁禁令15日生效，以至後者手機晶片面臨「斷供」危機。對此，華為輪值董事長郭平15日在一場大會後受訪稱，這確實給公司營運帶來很大困難，還在積極尋找解決方法。但他話鋒一轉，直言「如果美國願意的話我們還是繼續採購美國的產品，我們會繼續堅持全球化的發展戰略。」

華為輪值董事長郭平、消費者業務雲服務總裁張平安、公司常務董事汪濤等高級主管23日出席華為全聯接大會，並接受媒體採訪。郭平指出，禁令具體的影響數據還在評估過程中。

郭平強調，華為公司「地主家的餘糧」，如To B業務等，準備還是比較充分的，華為希望把聯接、計算和人工智慧等領域結合起來，為客戶創造價值；手機晶片方面，華為需要消耗幾億個晶片，還在積極尋找辦法，「我們也知道美國的晶片製造商也在積極向美國政府申請。」

▲華為集團旗下海思半導體，致力研發自主晶片。（圖／CFP）

據了解，美國禁令15日生效後，意味著台積電、高通、三星、SK海力士、美光等主要元件廠商，將不會再供應晶片給華為，華為將難以買到利用美國技術生產的晶片等相關零組件；不過據《中國證券網》等陸媒報導，經申請後，目前英特爾、AMD兩家CPU大廠，已取得供貨華為的許可。

但業內人士分析稱，AMD、英特爾供貨，主要有助於華為維持筆記型電腦業務，智慧型手機業務仍面臨斷供危機；《第一財經》報導，自2019年5月到2020年8月，美國商務部一共對華為進行了三波打壓，首先控制華為使用美國產品，再來是限制華為晶片於生產過程中使用美國技術，新的禁令則主要限縮華為採購含有美國技術的晶片。

另對於華為在澳洲的研發投資，傳授美國禁令影響，經費被削減超過1億澳員，並計畫在2021年前裁員1000人（由1200人減為200人）。華為公司常務董事汪濤回應稱，澳洲是一個很小的市場，從來都不是華為特別聚焦的市場，公司會將優質資源向優質客戶傾斜，根據市場情況進行合適調整。

華為消費者業務雲服務總裁張平安說，美國禁令不會放緩華為HMS生態建設的進度，華為還希望在下一代操作系統（鴻蒙OS）上，能夠有不一樣的創新。

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