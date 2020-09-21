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美高官接連訪台　陸外交部：必祭反制措施「包括針對個人」

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▲▼美國國務院次卿柯拉克搭乘美國專機離台。（圖／外交部提供）

▲美國國務院次卿柯拉克搭乘美國專機離台。（圖／外交部提供）

記者陳政錄／綜合報導

美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）17到19日率團訪台，中共解放軍18、19日接連派出多達37架軍機踰越台灣海峽中線。對此，大陸外交部發言人汪文斌21日進一步回應，強調「中方必將採取正當反制措施，包括針對有關個人。」

汪文斌說，中方歷來堅決反對任何形式的美台官方往來。美方近來執意接連派衛生與公眾服務部長阿札爾、副國務卿柯拉克齊訪台，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，是對中方的政治挑釁，助長「台獨」分裂勢力的囂張氣焰，破壞中美關係和台海和平穩定。

▲▼中國外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

▲中國大陸外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

他說，中方必將採取正當反制措施，包括針對有關個人，美方有關行徑也將進一步損害中美在重大國際地區問題上的協調與合作，美方必須為此承擔完全責任。

汪文彬強調，我們正告美方，「台獨」是死路一條，縱容和支持「台獨」注定要失敗。任何損害中方核心利益、干涉中國內政的行徑，都會遭到中方的有力回擊，「任何勢力都無法阻擋中國統一的歷史潮流。」

據了解，中共解放軍不只於近日在台海附近組織實戰化演練，18、19日接連派軍機擾台，20日上午，也再次侵犯我西南空域，以致國軍空軍依慣例實施廣播驅離動作；與此同時，美國海軍EP-3E、美國空軍E-8C也在附近飛行。

▲▼蔡英文於官邸設宴款待美國次卿柯拉克訪團，她領養的三隻導盲犬，也肩負起外交重任，在門口合影恭送貴客離開。（圖／總統府提供）

▲蔡英文日前於官邸設宴款待美國次卿柯拉克訪團，張忠謀也應邀出席。（圖／總統府提供）

對此，總統蔡英文在受訪時說，這件事情一連串軍事活動，不僅是造成兩岸問題，還是區域安全問題，「中國不斷軍事行動，其實對中國來講，會讓區域國家越來越清楚，中國存在是有侵略性並帶有威脅，讓區域不僅是台灣產生警覺。」

柯拉克近日率團訪台，與蔡英文、行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮、經濟部長沈榮津等互動，也與我方討論強化台美經濟合作，還翰同團的美國官員代表美方出席故前總統李登輝的告別追思禮拜。

在柯拉克訪台前，汪文斌曾說，中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉，「中方將根據形勢的發展作出必要反應」。

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