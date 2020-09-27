「全球市長聯盟」矮化台灣　侯友宜：已要求正名否則採取更嚴正抗議

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者楊蕓／台北報導

針對國際組織「全球氣候與能源市長聯盟」將台灣加入的城市，包括台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市等6都，都標示為「中國籍」，引發批評。對此，新北市長侯友宜27日受訪時也表達嚴正抗議，「不希望認為我們是屬於哪裡、用錯的地方」，新北市已於15日去函要求正名，至於是否因此退出，侯友宜強調，市府已多次告知ICLEI（地方政府永續發展委員會），對正名一事不可忽略，不然一定會採取更嚴正的抗議。

侯友宜27日出席「2020青春山海線 淡水愛你」中正路封街瘋踩街活動，他受訪時表示，市長聯盟是一個專業、永續環境發展的城市聯盟，行之多年，新北市9月15日已發現網站中有矮化的現象，並特別去函給比利時布魯塞爾的秘書處，表達希望能夠正名。

侯友宜說，希望用專業的城市聯盟，互相討論氣候變遷，不希望矮化我們，「更不希望認為我們是屬於哪裡、用錯的地方」，新北屢次要求一定要更正回來，但到目前為止還沒有更正，「我們表示嚴正的抗議，希望對於正名這件事，要特別重視。」

對於台北市政府要求若不正名就要退出，侯友宜強調，新北市已經多次告知ICLEI，一定要重視在專業領域下，對城市正名一事不可忽略，不然一定會採取更嚴正的抗議。

外交部則回應，針對「全球氣候與能源市長聯盟」（Global Covenant of Mayors for Climate and Energy），將台灣加入聯盟的高雄市、台北市、新北市、桃園市、台南市及台中市等六都列為「中國」之下，外交部表示嚴正抗議，並已透過駐館要求該組織依據台灣成為會員時的遞交文件名稱予以更正。

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