太可怕了！桃園某牧場兔子咬斷小男童手指　目擊女網友Po文

記者楊淑媛／桃園報導

太可怕了！兔子竟咬斷小男童手指。一名學護理的女網友於臉書PO文，她日前帶小朋友到中壢區一家牧場，竟遇到「一件很難過的事！」讓她相當心疼。女網友說，她目擊到一名小弟弟站在兔籠前面突然嚎啕大哭，原來是兔籠內的兔子正在搶食「咬斷小男童小指」，男童斷指遍尋不著，一旁的媽媽不斷自責，不知如何向家人交待？

▲桃園一牧場發生兔子咬斷小男童手指事件，引發關切。（圖／翻攝自桃園觀光導覽網）



▲兔子咬斷小男童手指，目擊女網友Po文引發關切。（圖／吳姓網友授權提供）



這家位於中壢區往青埔的牧場，裡面飼養許多羊、兔、鴿子等各種動物，是許多家長帶小朋友到牧場遊玩的地方。發生該起兔兔咬斷小男童手指事件後，牧場表示，兔子不是養在開放式園區，有圍籬，而且基於其他縣市發生過兔子咬傷遊客意外，園區有告示牌請遊客不要把手伸進去，意外發生時工作人員也幫忙處理和聯絡救護車。

牧場並強調意外發生後，已再加強園區內各種安全措施。桃園市消防局表示，被咬傷手指頭的小男童不到2歲，經過初步治療包紮後意識清楚並送醫，小朋友左手小指最前面一節被咬斷，現場沒找到斷指。

女網友說，9月25日中午開完會，她帶著小朋友去「牧場」看動物，當場目擊到站在兔籠前面的小男童，突嚎啕大哭，當時裡面的兔子是正在搶食的狀態，小男童的媽媽本來在投飼料，看到弟弟哭也馬上過去抱。學護理的女網友主動關心看到小男童的小手流著血，檢查傷口時也傻眼了！女網友跟小男童媽媽說：「那個手指斷了一整截了？如果你不敢看把頭轉開。」由於小男童的斷指遍尋不獲，臉色慘白的小男童媽媽不斷自責表示，不知如何向家人交待？

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