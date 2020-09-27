撿到筆電被當賊！台南男熱心舉動下場超慘　警方揭2招自保

記者柯振中／綜合報導

台南一名陳姓男子在公共場所撿到筆電、隨身碟，立刻通報警方處理，沒想到隔天立刻被當成犯罪嫌疑人，還因此跑了許多趟法院，失主卻一點歉意也沒有，讓民眾感到相當心寒。對此，警方也揭露自保招式，民眾可以在撿獲遺失物的當下錄音、錄影自保，或是等員警到場處理，以免被當成賊。

▲男子撿到筆電好心報警，竟然被失主當成賊。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



這名陳姓男子在PTT發文指控，他8月初在公共場所撿到筆電與隨身碟，當下立刻打電話報警，接著再依照警方指示，把東西帶去派出所，讓失主能夠前去派出所認領。他原先以為做了件好事，沒想到隔天突然接到警方的電話，原因竟是失主報案原因為「失竊」，而非「遺失」，而竊盜罪是公訴罪，因此要跑法律流程。

陳男被當成「嫌疑犯」調查，還要因此做筆錄、跑法院，向工作單位請假了不少次，最後雖然獲得不起訴處分，中間的偵查庭還是相當耗費精神。

讓陳男更生氣的是，整個過程當中，失主不但沒有表達感謝或抱歉，態度還相當糟糕，讓他不曉得該說什麼，只能要求10％的拾獲物報酬。不過，對方則不願意給，只以「不知道怎麼認定價值」的理由搪塞，雙方可能要為此對簿公堂。

▲警方說明，若撿到東西的話，拾得人可以錄音、錄影自保，或是等員警到場處理，以免被當賊。（圖／翻攝《東森新聞》）



陳男回想這件事情，仍感到十分生氣，受訪時氣炸痛罵，「我也沒跟他要錢，如果我跟他要錢，我東西拿走就好，根本不需要報警。」對此，台南保二總隊南科分隊長顏良翰分析，是因為有時間落差，報案人發現東西不見後，立刻報警處理，而陳姓男子拾獲筆電的時間是在深夜，報警的時間也是深夜。

警方說明，若民眾真的撿到遺失物品，可以在現場錄音、錄影自保，或是在原地報警，等待警方到場處理。不過，連撿到遺失物都會被誤人成賊，這種事情讓民眾大嘆，「現在這種社會不適合太雞婆，以後不要亂撿東西好了。」

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