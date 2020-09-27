下波東北風中秋前夕襲！降雨熱區曝　北台灣明濕涼整天低溫20°C

▲下波東北風，中秋連假前一天再度報到。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

一周天氣出爐！氣象局指出，明天持續受到東北風及華南雲雨區影響，北台灣濕涼一整天，早晚低溫20、21度。下波東北風預計周三，也就是中秋連假前夕再報到，屆時北部、東半部有局部降雨，中秋節當天北北基桃、東半部雲量偏多，賞月得碰碰運氣。

氣象預報員王品翔表示，明天持續受到東北風及華南雲雨區的影響，中部以北、東北部一整天濕濕涼涼，其中，北部及宜蘭有陣雨並有局部大雨發生的機率，中部及花東則有局部短暫陣雨，南部地區為多雨有局部午後雷陣雨的天氣。

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氣溫方面，預測北台灣早晚低溫約20、21度，其他地區低溫22至25度，北台灣高溫23至27度，其他地區高溫27至33度，南北溫差較大。

▲周三起至周四東北風影響，北部、東半部再度轉雨。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

周二東北風、華南雲雨區影響減弱，氣溫回升，轉成偏東風環境，但北部、東半部仍有局部降雨，其他地區多雲到晴，南部及中部山區午後有局部短暫雷陣雨。

下一波東北風預計中秋節前夕再報到，周三起至周四（9月30日、10月1日），北部、東半部再度轉為局部降雨天氣，南部多雲，以午後短暫雷陣雨為主。不過，周四中秋節當天水氣有較減少，只剩北部山區、東半部有局部降雨，其他地區為多雲天氣。

▲中秋節當天，北北基桃、東半部雲量偏多，賞月要碰碰運氣。（圖／記者湯興漢攝）

至於中秋節各地賞月機率，氣象局表示，北北基桃、東半部因雲量偏多，想看見月亮得碰碰運氣，中南部則是有機會能看見。

中秋連假期間（10/2、3、4）東北風減弱，氣溫稍回升，除了偏東風迎風面的東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區大多為多雲到晴的天氣，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

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