　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

下波東北風中秋前夕襲！降雨熱區曝　北台灣明濕涼整天低溫20°C

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲下波東北風，中秋連假前一天再度報到。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

一周天氣出爐！氣象局指出，明天持續受到東北風及華南雲雨區影響，北台灣濕涼一整天，早晚低溫20、21度。下波東北風預計周三，也就是中秋連假前夕再報到，屆時北部、東半部有局部降雨，中秋節當天北北基桃、東半部雲量偏多，賞月得碰碰運氣。

氣象預報員王品翔表示，明天持續受到東北風及華南雲雨區的影響，中部以北、東北部一整天濕濕涼涼，其中，北部及宜蘭有陣雨並有局部大雨發生的機率，中部及花東則有局部短暫陣雨，南部地區為多雨有局部午後雷陣雨的天氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣溫方面，預測北台灣早晚低溫約20、21度，其他地區低溫22至25度，北台灣高溫23至27度，其他地區高溫27至33度，南北溫差較大。

▲▼下雨,梅雨,暴雨,大雨,雨天,下雨天。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲周三起至周四東北風影響，北部、東半部再度轉雨。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

周二東北風、華南雲雨區影響減弱，氣溫回升，轉成偏東風環境，但北部、東半部仍有局部降雨，其他地區多雲到晴，南部及中部山區午後有局部短暫雷陣雨。

下一波東北風預計中秋節前夕再報到，周三起至周四（9月30日、10月1日），北部、東半部再度轉為局部降雨天氣，南部多雲，以午後短暫雷陣雨為主。不過，周四中秋節當天水氣有較減少，只剩北部山區、東半部有局部降雨，其他地區為多雲天氣。

▲▼2/19元宵節超級月亮。（圖／記者湯興漢攝）

▲中秋節當天，北北基桃、東半部雲量偏多，賞月要碰碰運氣。（圖／記者湯興漢攝）

至於中秋節各地賞月機率，氣象局表示，北北基桃、東半部因雲量偏多，想看見月亮得碰碰運氣，中南部則是有機會能看見。

中秋連假期間（10/2、3、4）東北風減弱，氣溫稍回升，除了偏東風迎風面的東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區大多為多雲到晴的天氣，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
情侶吵架分手！突接對方媽媽簡訊「東西捨不得丟」：我好喜歡你
女星手術失敗！半麻驚見「醫生滑手機」揭恐怖對話
「全球市長聯盟」矮化台灣　6都市長「中英聯合聲明」曝光
下波東北風中秋前夕襲...降雨熱區曝！　北台灣明低溫20°C
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大雞腿單賣60！客人嫌貴秒走　她「狠酸一句」讓網直呼：超中肯

花100元停車中統一發票千萬大獎　他遊國家森林遊樂園晉身好野人

下波東北風中秋前夕襲！降雨熱區曝　北台灣明濕涼整天低溫20°C

台南市扶輪盃身心障礙者游泳比賽中大放異彩　星星兒給家長、老師最好禮物！

來捐血就送美國嫩肩牛排 台北捐血中心送福利呼籲民眾捐血

好市多FILA女鞋5折價！帶2雙「不用2千元」　她讚：穿壞也不心疼

怕女友經痛！他搶走冰淇淋怒扔火鍋：我是為你好　千人看傻戰翻

曾登《無名》首頁　正妹國文師兼職外拍...曝男學生「撩妹」金句

半夜12點「人資打來」她被吵醒爆氣！網曝暗黑內幕：難怪急著找人

馬拉灣10/11後休園　中秋、國慶「雙連假」好康曝光

金鐘獎／追思VCR見小鬼黃鴻升燦笑　一句「這是終點站嗎...掰掰」台下哭成一片

Lulu酸盧廣仲「金鐘獎勝利組」　難過：永遠不會了解我這種槓龜組

藍心湄83歲父親過世敬業上工　強忍淚水哽咽：他去天上了

Selina哭著傳訊息給Hebe　曝肉麻內容...甜笑：我好會喔！

小鬼「笑著跳Locking」：主持人要永遠讓大家快樂　陳漢典公開《地球上最浪漫的一支舞》

蕭敬騰「該加就加」想讓員工賺錢　悲曝小鬼是學長..想去為他唱唱歌

日本18米鋼彈機器人完成測試　能走還會單膝跪！10月開放參觀

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

吳宗憲送別小鬼低調慶生「一起面對」　Sandy要爸爸「看一下許光漢有多帥」

《綜藝大熱門》奪綜藝節目獎！主持人也上台　「怕等一下...」吳宗憲.Lulu.陳漢典講感言

大雞腿單賣60！客人嫌貴秒走　她「狠酸一句」讓網直呼：超中肯

花100元停車中統一發票千萬大獎　他遊國家森林遊樂園晉身好野人

下波東北風中秋前夕襲！降雨熱區曝　北台灣明濕涼整天低溫20°C

台南市扶輪盃身心障礙者游泳比賽中大放異彩　星星兒給家長、老師最好禮物！

來捐血就送美國嫩肩牛排 台北捐血中心送福利呼籲民眾捐血

好市多FILA女鞋5折價！帶2雙「不用2千元」　她讚：穿壞也不心疼

怕女友經痛！他搶走冰淇淋怒扔火鍋：我是為你好　千人看傻戰翻

曾登《無名》首頁　正妹國文師兼職外拍...曝男學生「撩妹」金句

半夜12點「人資打來」她被吵醒爆氣！網曝暗黑內幕：難怪急著找人

馬拉灣10/11後休園　中秋、國慶「雙連假」好康曝光

台股大盤進入「高估區間」！　達人自爆留50%現金：注意生活必需品

9月27日世界旅遊日　新北農業局推「來去農家DO一日」

我的新北市9週年x產地餐桌派對　在地食材入菜「饗」和你吃大餐

新北走訪表揚　連跑17區贈匾表彰全國特優里長

中信盃黑豹旗／蘭嶼高中連3年參賽　國中球員、女球員各占一半

中職／統一破蛋！林安可2分砲　7局富邦19比3統一

雨天用「泡泡紙雨傘」瞬間療癒！夢幻色趕走壞心情　立體圖案好想戳

台灣6都遭「全球市長聯盟」矮化　外交部表達嚴正抗議

全國第一支警用無人機隊　新北警察局成軍搶眼首亮相

BMW「大改款M3＆M4」雙車型正式公開！510匹馬力大鼻孔確認上身

生活熱門新聞

全聯「神級鮮乳」買1送1　婆媽羨慕炸

麵湯漏出！外送員緊張打「5字道歉」她超心疼

三寶直直撞！　爆衝撞牆「人倒立飛走」...考官看傻眼

抵車行「換1000元輪胎」　男友一句引爆分手

大嬸改口買走最末盒　闆娘霸氣回絕被讚爆

自己換機油想倒掉！他被車行婉拒秒求助

他砸千元買智能哈士奇　開箱一看崩潰

鯨魚颱風最快今生成將大轉彎　連2天濕涼防大雨地區曝

「吃情人果送醫」討醫藥費　闆娘：以為常識

第13號颱風「鯨魚」生成了

舊手機回收環保署要送iPhone！

23歲警領72K根本勝利組　網點5關鍵：累炸

雨擴半個台灣下2天　恐還有颱風

更多熱門

相關新聞

雨彈炸！北北基3縣市大雨特報

雨彈炸！北北基3縣市大雨特報

受到東北風及華南雲雨區東移影響，氣象局今（27）日發布大雨特報，其中，基隆北海岸及臺北市山區有局部大雨發生的機率，請注意。

放假前一天水氣增！　「中秋連假天氣最新預測」雨區曝

放假前一天水氣增！　「中秋連假天氣最新預測」雨區曝

鯨魚颱風最快今生成將大轉彎　連2天濕涼防大雨地區曝

鯨魚颱風最快今生成將大轉彎　連2天濕涼防大雨地區曝

雨擴半個台灣下2天　恐還有颱風

雨擴半個台灣下2天　恐還有颱風

關鍵字：

一周天氣氣象局氣象雲

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／日女星竹內結子輕生身亡！　

曾國城看小鬼影片淚崩：我沒出息

桃園15歲男遭水刑亡！施虐阿姨輕判8年定讞

全聯「神級鮮乳」買1送1　婆媽羨慕炸

麵湯漏出！外送員緊張打「5字道歉」她超心疼

三寶直直撞！　爆衝撞牆「人倒立飛走」...考官看傻眼

金鐘獎追思小鬼　台下哭成一片

鬼鬼收到「小鬼送的最後禮物」！

柯佳嬿認「心思不在典禮上」失去小鬼太痛

前一晚才一起吃飯！竹內結子深夜上吊輕生

公公婚宴當眾摸胸兒媳！新娘燦笑全順從

17歲少女流產成遊民　警驚：是亂倫

清大博士「台積電面試前」上吊亡

「9分鐘報復性致詞」網譙超時主因

小鬼生前留下「2句墓誌銘」：我死了會刻在墓旁！

更多

最夯影音

更多
金鐘獎／追思VCR見小鬼黃鴻升燦笑　一句「這是終點站嗎...掰掰」台下哭成一片

金鐘獎／追思VCR見小鬼黃鴻升燦笑　一句「這是終點站嗎...掰掰」台下哭成一片
Lulu酸盧廣仲「金鐘獎勝利組」　難過：永遠不會了解我這種槓龜組

Lulu酸盧廣仲「金鐘獎勝利組」　難過：永遠不會了解我這種槓龜組

藍心湄83歲父親過世敬業上工　強忍淚水哽咽：他去天上了

藍心湄83歲父親過世敬業上工　強忍淚水哽咽：他去天上了

Selina哭著傳訊息給Hebe　曝肉麻內容...甜笑：我好會喔！

Selina哭著傳訊息給Hebe　曝肉麻內容...甜笑：我好會喔！

小鬼「笑著跳Locking」：主持人要永遠讓大家快樂　陳漢典公開《地球上最浪漫的一支舞》

小鬼「笑著跳Locking」：主持人要永遠讓大家快樂　陳漢典公開《地球上最浪漫的一支舞》

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面